Tunisie: 95% des infections cutanées chez les enfants proviennent des baignades

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les risques liés aux baignades dans des eaux polluées touchent en premier lieu les plus jeunes. Selon le Dr Moez Ben Salem, spécialiste en dermatologie et vénéréologie, près de 95 % des infections cutanées (telles que les surinfections bactériennes) contractées dans des zones de baignade interdites, des plages polluées ou des piscines non conformes aux normes sanitaires concernent des enfants.

Dans une déclaration accordée ce mardi à l'agence TAP, le praticien explique que ces infections bactériennes se transmettent facilement d'une personne à l'autre.Elles se manifestent par l'apparition de cloques, d'éruptions cutanées ou de desquamations sur l'ensemble du corps, avec une fréquence particulière au niveau du visage.Si les adultes restent moins exposés grâce à un système immunitaire plus résistant, le risque de contagion reste réel : le grattage provoqué par les démangeaisons favorise la dispersion de la bactérie sur l'ensemble du corps.

Face à ces risques, le spécialiste appelle à respecter scrupuleusement les interdictions de baignade, à isoler les personnes atteintes dès les premiers symptômes et à consulter un médecin sans recourir à l'automédication, qui risque d'aggraver l'état du patient.Pour rappel, le ministère de la Santé avait indiqué en juin 2026 poursuivre son programme national de contrôle de la qualité des eaux de baignade via 539 points de prélèvement sur tout le littoral.

Si la majorité des plages tunisiennes restent conformes aux normes sanitaires, les analyses ont classé 49 sites (soit environ 9 % des points contrôlés) comme impropres à la baignade jusqu'à réévaluation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette liste de plages à éviter comprend notamment 18 points dans le gouvernorat de Ben Arous, 12 à Bizerte, 8 à Tunis, 5 à Nabeul, 3 à Gabès, 2 à Ariana et 1 point à Sousse.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.