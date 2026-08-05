Tunisie: Banques, assurances et télécoms tirent les revenus de la Cote vers le haut au premier semestre 2026

Selon le rapport de la Bourse de Tunis intitulé « Evolution des indicateurs d'activité des sociétés cotées, 1er semestre 2026 vs 2025 », publié le 4 août 2026, le revenu global des sociétés cotées a atteint 12,7 milliards de dinars au premier semestre 2026, contre 12,2 milliards de dinars un an plus tôt, soit une progression de 4,2%.

Ce résultat provient des indicateurs communiqués par 71 sociétés cotées. Parmi elles, 46, soit 65%, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de 2025. Les vingt sociétés composant l'indice Tunindex20 ont réalisé à elles seules 8,5 milliards de dinars, soit 67% du revenu global de la Cote, en hausse de 4,4% sur un an. Au 20 juillet 2026, seules 20 sociétés cotées, soit 27% de la Cote, avaient communiqué leurs indicateurs du deuxième trimestre 2026. A la date de publication de la note, quatre sociétés n'avaient toujours pas publié leurs chiffres : AETECH, TUNISAIR, SIPHAT et UADH.

Le secteur financier en tête de la croissance

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Le secteur financier, qui regroupe 29 sociétés cotées, a généré un revenu global de 5,203 milliards de dinars contre 4,908 milliards de dinars, en progression de 6%. Les douze banques cotées ont cumulé un produit net bancaire de 3,786 milliards de dinars contre 3,610 milliards de dinars, soit une hausse de 4,9%. Amen Bank enregistre la plus forte progression du secteur bancaire avec 17,7%, suivie par BTE avec 25,6% et Wifack International Bank avec 19,9%, tandis que la STB recule de 10,5%.

Les sept compagnies d'assurances cotées ont vu leurs primes émises passer de 985 millions de dinars à 1,082 milliard de dinars, en hausse de 9,8%, portées notamment par BH Assurance qui progresse de 28,1%. Le revenu net des sept sociétés de leasing cotées est passé de 284 millions de dinars à 300 millions de dinars, soit une progression de 5,8%, avec une performance notable de Tuninvest Sicar dont les revenus bondissent de 835,3%.

Biens de consommation et distribution, un tableau contrasté

Dans le secteur des biens de consommation, le revenu cumulé des trois grands groupes agroalimentaires Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT est passé de 3,067 milliards de dinars à 3,250 milliards de dinars, soit une hausse de 5,9%. A l'inverse, le chiffre d'affaires des quatre concessionnaires automobiles cotés, hors UADH, a reculé de 5,5% pour s'établir à 702 millions de dinars contre 743 millions de dinars, pénalisé notamment par Cellcom, en baisse de 30,2%, et Artes, en baisse de 26,7%. Dans les services aux consommateurs, le chiffre d'affaires cumulé de Monoprix et Magasin Général a progressé de 7,4% pour atteindre 1,003 milliard de dinars contre 934 millions de dinars.

Santé, technologie et industrie, des trajectoires disparates

Le secteur de la Santé enregistre pour sa part un repli de 5,6%, porté par le seul indicateur disponible, celui d'Unimed, la société Siphat n'ayant pas communiqué ses résultats. Dans les biens de consommation toujours, le sous-secteur automobiles et équipementiers recule de 5,2%, sous l'effet d'une baisse de 19,7% du chiffre d'affaires d'Assad, partiellement compensée par une hausse de 7,1% de Stip.

Le sous-secteur des produits ménagers et de soins personnels reste quasiment stable, avec un repli de 0,1%, résultat contrasté entre les baisses d'Eurocycles, à 45%, et de New Body Line, à 41%, et les hausses d'Officeplast, à 4,8%, et de SAH, à 5,5%. Dans les industries, le sous-secteur bâtiment et matériaux de construction progresse de 2,3%, tiré par la performance exceptionnelle de Simpar, dont le chiffre d'affaires est multiplié par plus de dix-sept, et par MPBS, en hausse de 22%, malgré les replis de Carthage Cement, à 5,7%, de Ciments de Bizerte, à 16,9%, et d'Essoukna, à 35,1%.

Le secteur technologie progresse quant à lui de 3,3%, porté par Telnet Holding, seule société du secteur à avoir publié ses indicateurs, AETECH n'ayant pas communiqué les siens. Le secteur pétrole et gaz recule de 11,9%, sous l'effet de la contre-performance de Sotrapil, unique société cotée de ce secteur.

Six secteurs sur neuf en territoire positif

Sur l'ensemble des neuf secteurs d'activité, six ont enregistré des performances positives. Le secteur des télécommunications affiche la plus forte progression avec 23,3%, porté par Sotetel (24,8%) et Tawasol Group Holding (22,7%), suivi du secteur des sociétés financières avec 6%. A l'échelle des sous-secteurs, sept sur les catégories analysées progressent, les assurances en tête avec 9,8%, devant les biens et services industriels avec 7%, portés par Sotuver (27,2%), et les services financiers ainsi que l'agroalimentaire et boissons, tous deux à 6,3%.

Deux secteurs affichent en revanche une contre-performance marquée : la chimie recule de 33,6%, plombée par ICF (-38,7%) et Alkimia (-31,2%), et les matières premières reculent de 13,2%.

Les indices portés par les banques et les sociétés financières

Sur le plan des indices, le Tunindex, indicateur de référence de la Bourse de Tunis, a progressé de 47,69% au premier semestre 2026, contre une hausse de 16,31% sur la même période de 2025. Le Tunindex20 a suivi une tendance similaire, avec une progression de 47,51% contre 18,80% un an plus tôt. Les douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont tous clôturé le semestre en territoire positif.

Les meilleures performances reviennent à l'indice Banques, en hausse de 55,35%, et à l'indice Sociétés financières, en hausse de 54,12%, suivis des indices Services financiers, à 47,64%, Assurances, à 43,65%, et Industries, à 45,03%.

L'indice Matériaux de base progresse de 39,88%, celui de l'Agroalimentaire et Boissons de 36,37%, tandis que l'indice Produits ménagers et de soins personnels affiche la progression la plus modeste de la Cote, à 3,5%.