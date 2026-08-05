Tunisie: Patente en ligne - La Direction Générale des Impôts lance sa nouvelle plateforme numérique

Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique et de la simplification des démarches, la Direction Générale des Impôts du ministère des Finances franchit un nouveau cap. L'institution vient de déployer une plateforme électronique dédiée aux particuliers ainsi qu'aux professionnels, leur permettant désormais d'effectuer la déclaration d'existence, communément appelée patente, entièrement à distance.

Présentée à travers une capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, cette interface offre un environnement numérique sécurisé, transparent et accessible. Son objectif principal réside dans l'élimination définitive du besoin de se déplacer physiquement auprès des services fiscaux.

Le nouveau portail centralise l'ensemble de la procédure administrative en un seul point d'accès. Les usagers peuvent déposer leur demande de déclaration d'existence directement en ligne et suivre l'avancement du traitement de leur dossier en temps réel. La plateforme permet également de mettre à jour ou de corriger les informations du dossier fiscal, de recevoir des notifications instantanées sur le statut de la demande et de télécharger la carte d'identification fiscale dès l'approbation finale du dossier.

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Disponible en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ce service numérique vise à réduire significativement les délais de traitement et à garantir une transparence accrue. L'administration assure par ailleurs que la confidentialité et la protection des données personnelles sont rigoureusement garanties selon les standards en vigueur.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de digitalisation de la fiscalité. Elle ambitionne de transformer la relation entre l'administration et les usagers en rendant les interactions plus fluides, efficaces et adaptées aux exigences du numérique.