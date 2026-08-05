Tunisie: Bizerte - Très polluée, la plage de Sidi Salem déclarée impropre à la baignade

Les eaux de baignade de la zone de Sidi Salem (Aïn Meriem), à Bizerte, présentent un niveau de pollution bactérienne préoccupant et sont désormais impropres à la baignade. C'est ce qui ressort des analyses microbiologiques effectuées le 15 juillet 2026 par l'association Bizerte Marine.

Si la bactérie Escherichia coli n'a pas été détectée dans l'eau de mer -- bien qu'elle enregistre une concentration très élevée dans les eaux usées --, les prélevements révèlent en revanche la présence de salmonelles à hauteur de 3 000 unités/100 ml et de streptocoques fécaux à 11 000 unités/100 ml. Ces valeurs traduisent une contamination fécale persistante et constituent une menace directe pour la santé publique.

L'association met en garde les baigneurs : fréquenter cette zone expose à des risques graves de gastro-entérite, de diarrhée, ainsi qu'à des infections cutanées, oculaires, auriculaires et respiratoires.

Face à cette situation, Bizerte Marine interpelle les autorités compétentes et exige l'interdiction temporaire de la baignade à Sidi Salem. Elle préconise également la mise en place d'analyses périodiques, le traitement immédiat des sources de pollution et un contrôle accru des émissaires de rejets afin de protéger la santé des citoyens et de préserver l'écosystème marin.