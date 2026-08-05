Tunisie: l'UTSS fait don d'équipements paramédicaux à l'Institut Kassab

Dans le cadre de son engagement continu en faveur du soutien et du renforcement des structures de santé publique, l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a remis, ce lundi, un lot d'équipements et de matériels paramédicaux au profit de l'Institut national d'orthopédie Mohamed Kassab à Manouba, a annoncé l'organisation dans un communiqué.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Raja Ben Brahim, trésorière de l'UTSS, ainsi que de plusieurs responsables et cadres médicaux et administratifs de l'institut.

Selon le communiqué de l'organisation, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme social de l'UTSS visant à épauler les institutions publiques, et plus particulièrement les établissements de santé, en leur fournissant du matériel adapté à leurs besoins réels. L'objectif étant d'améliorer les conditions de travail du personnel, d'accroître la réactivité des services et de rehausser la qualité des soins dispensés aux citoyens.

À cette occasion, Raja Ben Brahim a souligné que l'Union poursuit la mise en oeuvre de ses programmes selon une vision axée sur l'appui aux services publics. Il s'agit, selon elle, d'initiatives concrètes répondant aux priorités du terrain et générant un impact mesurable sur la qualité des prestations offertes.

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Elle a également précisé que ces actions illustrent la volonté de l'UTSS de contribuer activement à l'effort national et de consolider son rôle d'acteur social majeur et de partenaire clé des institutions publiques.

De leur côté, les responsables de l'Institut Mohamed Kassab ont salué ce geste solidaire, affirmant que ces nouveaux équipements viendront renforcer les capacités techniques de l'établissement. Ils ont également souligné l'importance de ce partenariat durable avec l'UTSS, essentiel pour continuer à améliorer la prise en charge et la qualité des soins apportés aux patients.