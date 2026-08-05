Afrique: Le CA de retour au Parc A - Des signes rassurants

Prémices positives en marge du stage clubiste à Aïn Draham.

Le Club Africain a achevé son stage estival de préparation à Aïn Draham, un rassemblement marqué par des séances d'entraînement intensives et deux matchs amicaux disputés, alors qu'un troisième test doit se dérouler ce vendredi au Parc A face au Progrès de Sakiet Eddaïer. Ainsi, en amont, volet matchs amicaux, Maher Kanzari avait planifié un calendrier de tests progressifs entre Aïn Draham et Tunis. Deux rencontres aux enseignements majeurs ont déjà eu lieu, face à l'ES Khémirienne et au CA Bizertin à Aïn Draham, avant le 3e test au parc Mounir Kebaïli en fin de semaine.

Sans revenir largement sur les deux premières revues d'effectif, rappelons, toutefois, que face à l'ESK, les joueurs étaient inspirés face au but, à l'image des attaquants Hamza Mnasri, Sadok Kadida et Bassem Srarfi, aux côtés du milieu hybride Bilel Aït Malek. A noter que lors de cette rencontre, le latéral Ghaïth Zaâlouni, le piston Saidou Khan et les avants Bouguerra et Khadhraoui ont été laissés au repos.

Kanté et Khan ont tapé dans l'oeil de Kanzari

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Sur ce, toujours face à l'ESK, le Burkinabé Alain Kanté, milieu de 19 ans, a brillé par son impact et son volume de jeu.

D'ailleurs, toujours dans l'optique des joueurs en hausse et autres éléments encore en deçà de leurs standards, si depuis quelques jours, Saïdou Khan a déjà tapé dans l'oeil de Maher Kanzari, le head-coach du CA n'est pas encore satisfait des dispositions du duo Philippe Kinzumbi-Fahd Mesmari. Ce faisant, pour en revenir aux revues d'effectif, contre le CAB, lors du test de clôture du stage clubiste, si Kadida a récidivé en ouvrant cette fois-ci le score, le second but a été l'oeuvre de Ghaïth Zaâlouni sur penalty.

Globalement, en amical, sur les deux rencontres disputées, l'on a pu voir à l'oeuvre les recrues que sont le milieu Moataz Zaddem et le latéral Ghassen Mahrsi. L'on a pu aussi noter que le latéral gauche, Wills Tené, est toujours là, en dépit des efforts du bureau pour lui dénicher un point de chute ou pour résilier à l'amiable son contrat depuis des mois déjà.

Enfin, les recrues que sont Yassine Meriah et Haikel Chikhaoui ont disputé le 3e tiers du match face au CAB (rencontre de trois mi-temps de trente minutes chacune).

Le stage de Aïn Draham s'est donc achevé et la reprise est à présent prévue au Parc A à raison de deux séances quotidiennes. Pour clore ce tour d'horizon clubiste, notons aussi que l'axial Wael Guerroudja a récemment été soumis au jugement de Maher Kanzari.

Guerroudja, 20 ans, a été formé à l'USMA avant de rejoindre l'US Khenchala. Dans le même temps, Bilel Ait Malek est encore sous les radars de l'équipe libyenne d'Asswehly SC. Or, pour éventuellement ( et sous réserve) céder le joueur, le CA a fixé la barre à 300.000 dollars.