Tunisie: Le CAB perd en amical face au CA - Des progrès quand même

Mohamed Azaïez semble satisfait de la prestation de ses joueurs malgré la défaite.

Les Cabistes ont clos le stage de Aïn-Draham par une nouvelle défaite à l'issue d'un match à trois mi-temps de 30 minutes. Après un premier échec contre la JSO sur le score de 3 à 1, ils se sont fait dominer à nouveau par le CA (2-0), dimanche dernier avant de rentrer à Bizerte.

On n'épiloguera pas longtemps, bien sûr, sur cette défaite, le CAB étant en train de se reconstruire à la suite du chambardement intervenu à l'intersaison. Les absents lors du premier match, à savoir Bilel Mejri et Aziz Guessmi notamment, ont fait leur apparition face au CA. « On a fait des progrès par rapport à la première rencontre et le score ne reflète aucunement la physionomie du match. On a su créer beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser en but », constate le coach Mohamed Azaiez, à l'issue de ce deuxième match.

La semaine de stage s'est avérée, tout compte fait, bénéfique. L'entraîneur cabiste a fait jouer, à cette occasion, les joueurs mis à sa disposition afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur le double plan physique et du temps de jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation qui a affronté le CA était la suivante : Maktouf (Hanzouli)-Guessmi (Ahmed Mechergui)-Doukali (Rhimi)- Amamou (Gueblia)-Allala (Bougatfa)-I.Traore-Alaa Dridi-Berrima (Aziz Chaabane)-W.Taimi(Bilel Mejri)-Chiheb Mhamdi (Ayende)-Wissem Chihi (Chiheb Abdelli).

Enfin, nous avons appris, de source proche du Club, que le CAB et le défenseur Yassine Kchok ont résilié à l'amiable le contrat qui les lie encore pour une durée d'un an.