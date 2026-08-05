Tunisie: Le CAB perd en amical face au CA - Des progrès quand même

4 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Mohamed Azaïez semble satisfait de la prestation de ses joueurs malgré la défaite.

Les Cabistes ont clos le stage de Aïn-Draham par une nouvelle défaite à l'issue d'un match à trois mi-temps de 30 minutes. Après un premier échec contre la JSO sur le score de 3 à 1, ils se sont fait dominer à nouveau par le CA (2-0), dimanche dernier avant de rentrer à Bizerte.

On n'épiloguera pas longtemps, bien sûr, sur cette défaite, le CAB étant en train de se reconstruire à la suite du chambardement intervenu à l'intersaison. Les absents lors du premier match, à savoir Bilel Mejri et Aziz Guessmi notamment, ont fait leur apparition face au CA. « On a fait des progrès par rapport à la première rencontre et le score ne reflète aucunement la physionomie du match. On a su créer beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser en but », constate le coach Mohamed Azaiez, à l'issue de ce deuxième match.

La semaine de stage s'est avérée, tout compte fait, bénéfique. L'entraîneur cabiste a fait jouer, à cette occasion, les joueurs mis à sa disposition afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur le double plan physique et du temps de jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation qui a affronté le CA était la suivante : Maktouf (Hanzouli)-Guessmi (Ahmed Mechergui)-Doukali (Rhimi)- Amamou (Gueblia)-Allala (Bougatfa)-I.Traore-Alaa Dridi-Berrima (Aziz Chaabane)-W.Taimi(Bilel Mejri)-Chiheb Mhamdi (Ayende)-Wissem Chihi (Chiheb Abdelli).

Enfin, nous avons appris, de source proche du Club, que le CAB et le défenseur Yassine Kchok ont résilié à l'amiable le contrat qui les lie encore pour une durée d'un an.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.