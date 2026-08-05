Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le MENAET et la Fondation NSIA investissent dans l'avenir des jeunes et des femmes

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (MENAET) et la Fondation NSIA ont officialisé, mardi 4 août 2026 à Abidjan, un partenariat stratégique destiné à soutenir le développement d'un système éducatif plus inclusif, plus accessible et davantage tourné vers le renforcement du capital humain en Côte d'Ivoire.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (MENAET) et la Fondation NSIA ont franchi une nouvelle étape dans leur engagement en faveur de l'amélioration du système éducatif ivoirien. Ce mardi 4 août 2026, les deux institutions ont procédé à la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération autour de plusieurs projets structurants en faveur de l'école ivoirienne.

La cérémonie, présidée par la ministre de l'Éducation nationale, s'est déroulée en présence du Président-Directeur Général du Groupe NSIA, Jean Kacou Diagou. Le protocole d'accord a été signé par Moustapha Sangaré, Directeur de Cabinet du MENAET, et Amadou Kane, Président du Conseil d'administration de la Fondation NSIA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette convention traduit la volonté commune des deux parties de promouvoir une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous. Cinq axes prioritaires structurent cette coopération. Il s'agit du développement des infrastructures scolaires et des équipements éducatifs, de la promotion de l'éducation des filles et de l'inclusion sociale, du soutien aux programmes d'alphabétisation et de formation des adultes, de la valorisation des activités artistiques, culturelles, sportives et citoyennes en milieu scolaire, ainsi que de l'appui à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Intervenant au nom du Président-Directeur Général du Groupe NSIA, Amadou Kane a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le Gouvernement ivoirien dans le renforcement de la qualité et de l'inclusivité du système éducatif national. Il a insisté sur la nécessité de transformer rapidement les engagements contenus dans cet accord en réalisations concrètes et mesurables, évoquant notamment la construction de salles de classe, le développement de programmes d'alphabétisation pour les femmes et la création d'opportunités favorisant l'autonomie économique des jeunes.

Pour sa part, Moustapha Sangaré a précisé les responsabilités de chaque partenaire afin d'assurer l'efficacité de cette coopération. Selon lui, la Fondation NSIA prendra en charge le financement et la réalisation des projets relevant des cinq axes définis dans la convention. Le ministère, quant à lui, assurera l'affectation des personnels, l'exploitation pédagogique des infrastructures, leur maintenance ainsi que leur intégration dans le système éducatif national. Il mènera également des actions de sensibilisation portant sur la scolarisation des filles, l'alphabétisation et la protection de l'environnement.

Afin de garantir une mise en oeuvre efficace des engagements pris, les deux parties ont convenu de créer un Comité de pilotage paritaire. Composé de représentants du MENAET et de la Fondation NSIA, cet organe sera chargé d'assurer l'orientation stratégique, le suivi et l'évaluation des différentes actions inscrites dans le partenariat.

À travers cette convention, le Gouvernement ivoirien et la Fondation NSIA entendent inscrire leur collaboration dans une dynamique durable, fondée sur des résultats concrets au profit des apprenants et des communautés. La ministre de l'Éducation nationale a salué l'engagement citoyen du Groupe NSIA et exprimé sa conviction que cette alliance contribuera à améliorer durablement les conditions d'apprentissage, à renforcer l'inclusion sociale et à consolider le développement du capital humain en Côte d'Ivoire.