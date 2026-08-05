Cote d'Ivoire: Concours national des orchestres zouglou - Grand-Bassam accueille la première présélection le 15 août

Le Concours national des orchestres zouglou (Cnoz) est désormais sur les rails. Le lancement officiel s'est tenu le 1er août, au centre culturel Jean-Baptiste Mockey de Grand-Bassam.

L'initiative, portée par 6N Continental Music, donne rendez-vous aux amoureux du zouglou le 15 août, pour la première manche des présélections nationales.

Placée sous le haut parrainage de Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam, cette étape réunira cinq orchestres qui tenteront de convaincre le jury et le public pour décrocher l'un des deux billets qualificatifs pour la finale.

Au-delà de la compétition, les organisateurs ambitionnent de faire du Cnoz « une vitrine du zouglou joué en direct, en mettant en lumière les formations orchestrales et les jeunes talents qui perpétuent ce patrimoine musical ivoirien ».

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La soirée, prévue à partir de 17 heures sur la Place de l'Abissa, sera également ponctuée de prestations d'artistes invités. « Un espace gastronomique et un maquis géant compléteront cette célébration populaire, pensée comme un moment de partage autour de la musique et de la culture du pays », affirme Guy-Roger Botty, initiateur de l'événement.

À travers cette première édition du Cnoz, le promoteur affiche sa volonté de « contribuer à la promotion du zouglou, tout en offrant une scène d'expression aux orchestres et en favorisant l'émergence de nouveaux talents ».

Grand-Bassam donnera ainsi le coup d'envoi d'une compétition qui entend s'inscrire durablement dans le paysage culturel national.