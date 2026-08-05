Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance - Le Pdci-Rda annonce une délégation d'anciens ministres aux festivités de Yopougon

Le vieux parti sera au rendez-vous de la célébration officielle de l'an 66 de l'indépendance.

Le parti octogénaire prendra part aux festivités officielles marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août, à Yopougon. L'annonce a été faite, le mardi 4 août 2026, à la Maison du parti à Cocody, par Bredoumy Soumaïla Kouassi Traoré, porte-parole du parti, au cours d'une conférence de presse. « Nous serons aux festivités de la célébration de l'an 66 de la Côte d'Ivoire avec une délégation de quatre membres, composée de trois anciens ministres et d'un vice-président », a annoncé le porte-parole du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny.

Pour Bredoumy Soumaïla Kouassi Traoré, cette présence revêt une portée particulière au regard du rôle historique joué par le Pdci-Rda dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. « Le Pdci-Rda est le parti qui a mené la Côte d'Ivoire à l'indépendance », a-t-il déclaré, rappelant le combat des compagnons de Félix Houphouët-Boigny contre le système colonial, jusqu'à l'avènement de la République en 1958, puis de l'indépendance le 7 août 1960.

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Le porte-parole a précisé avoir été instruit par le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, de rejoindre la délégation afin de contribuer à sa visibilité lors des festivités. Au-delà de cette participation officielle, le parti entend réaffirmer son attachement à la souveraineté nationale et aux valeurs républicaines. « Nous faisons la différence entre la lutte partisane et ce qui relève de la République », a expliqué Bredoumy Soumaïla Kouassi Traoré, citant notamment la justice, la cohésion, le dialogue et le respect de la séparation des pouvoirs.

Le porte-parole a également évoqué plusieurs préoccupations socio-économiques auxquelles les populations sont confrontées, notamment le coût du carburant, l'accès à l'eau, les difficultés sanitaires et les conséquences de certaines pratiques économiques illicites, dont l'orpaillage.

Face à ces défis, le Pdci-Rda réitère son appel au dialogue entre les différents acteurs de la vie nationale, présenté comme un moyen de prévenir les tensions, de régler les différends et de consolider la cohésion sociale.

Cette participation aux festivités de l'indépendance intervient alors que le Pdci-Rda poursuit la célébration de son 80e anniversaire. Lancées le 9 avril 2026, les manifestations commémoratives se poursuivront à travers le pays. Après Yamoussoukro, terre natale de Félix Houphouët-Boigny, Abengourou et Bouaké, le parti mettra le cap sur Daloa, le 8 août, puis Korhogo, le 29 août.

À travers ces étapes, le parti octogénaire entend faire de cet anniversaire un moment de mobilisation et de remobilisation de ses militants et sympathisants. Ces rencontres devraient également être l'occasion de réaffirmer le soutien au président du parti, Tidjane Thiam, et de préparer la formation politique aux prochaines échéances, avec l'horizon 2030 en ligne de mire.