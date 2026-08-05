Cote d'Ivoire: Musique ivoirienne/Aklane - « Le coupé-décalé est une belle aubaine, mais les jeunes doivent travailler davantage »

Aperçue à Grand-Lahou lors d'une conférence de presse annonçant le Festival Waléodon, l'artiste-chanteuse et interprète Aklane, de son vrai nom Adjorlolo Angèle, l'une des plus belles voix ivoiriennes des années 1980, a donné son avis sur les musiques ivoiriennes actuelles, notamment le coupé-décalé et son dérivé, le Biama.

Aklane, combien d'années de carrière totalisez-vous ? Rappelez-nous également le titre de la chanson qui vous a révélée au grand public.

J'ai d'abord débuté en 1984 comme choriste à l'Orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti). Puis, en 1988, j'ai véritablement entamé ma carrière en tant que chanteuse principale. J'ai cinq albums à mon actif et quatre singles. La chanson qui m'a révélée au grand public est « N'Djuami », extraite de l'album « Séduction ».

Quelle est l'actualité de cette mère de deux enfants et grand-mère de cinq petits-enfants ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Je suis en pleine promotion d'un single intitulé « Épice d'amour », sorti au mois d'avril. Avec ce nouveau morceau, j'ai opté pour le style zouk.

Que pensez-vous des nouvelles musiques ivoiriennes, notamment du coupé-décalé et du Biama ?

Le coupé-décalé est une belle aubaine parce que les jeunes ont créé quelque chose que nous apprécions. Cependant, je leur demande de travailler davantage afin que ce genre musical s'inscrive dans la durée. Il ne faut pas produire une musique éphémère. C'est pourquoi nous les encourageons constamment à se perfectionner. Cela dit, nous avons de très bons artistes dans le coupé-décalé. Concernant le Biama, je ne connais pas encore très bien ce phénomène. En revanche, pour les autres genres musicaux, comme le rap, nous constatons le travail des jeunes et sentons leur volonté d'aller loin.

En tant que « guest star », quel est votre regard sur la deuxième édition du Festival Waléodon ?

C'est une grande joie pour le peuple Avikam de Jacqueville et de Grand-Lahou. Je suis très heureuse de cette belle initiative, qui se tiendra du 3 au 6 septembre 2026 à Badadon, un village de Grand-Lahou. L'objectif est de valoriser notre patrimoine, de renforcer l'unité de la communauté, tout en mettant en avant ses richesses culturelles, touristiques, économiques et environnementales.