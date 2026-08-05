Afrique de l'Ouest: Entrée en vigueur de l'Eco 2027 - Un calendrier confirmé, mais une adhésion à géométrie variable

Réunis à Lungi, en Sierra Leone, lors du 69e sommet ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), les chefs d'État ouest-africains ont réaffirmé leur volonté de lancer l'Eco en 2027. Mais l'organisation régionale privilégie désormais une mise en oeuvre progressive : seuls les pays remplissant les critères macroéconomiques de convergence et prêts à s'engager devraient intégrer la première phase.

Cette approche vise à éviter un nouveau report du projet, longtemps repoussé depuis les premières ambitions de monnaie commune formulées dans les années 1980 et institutionnalisées au début des années 2000. Elle laisse toutefois ouverte une question centrale : quels États entreront effectivement dans l'union monétaire dès 2027 ?

La Guinée revendique sa souveraineté monétaire

La position la plus nette est venue de Conakry. Le gouvernement guinéen a indiqué vouloir continuer à décider de son avenir économique à travers le franc guinéen, présenté comme un instrument essentiel de souveraineté. Cette déclaration intervient après que la Cedeao a envisagé une première phase incluant notamment le Liberia, le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée et la Gambie, sous réserve du respect des critères de convergence établis.

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Pour les autorités guinéennes, l'enjeu n'est pas seulement technique. Depuis la rupture avec la zone Fcfa au début des années 1960, le franc guinéen est associé à une trajectoire d'indépendance économique. Dans le contexte actuel, marqué par les exportations minières, les réserves de change et le besoin de préserver des marges de manoeuvre nationales, l'abandon de la monnaie nationale apparaît comme une décision politiquement et économiquement lourde.

Gambie et Sierra Leone : entre participation et prudence

La Gambie et la Sierra Leone, souvent citées parmi les pays susceptibles d'intégrer la première phase, n'ont pas pour autant dissipé toutes les incertitudes. Leur éventuelle participation dépendra de leur capacité à satisfaire les critères de convergence, notamment en matière d'inflation, de déficit budgétaire, d'endettement public et de stabilité monétaire.

Selon les rapports de convergence macroéconomique de la Cedeao et de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ces critères ne se limitent pas à une déclaration d'intention : ils retiennent notamment un déficit budgétaire inférieur ou égal à 3 % du PIB, une inflation annuelle moyenne à un chiffre, un financement du déficit par la banque centrale inférieur ou égal à 10 % des recettes fiscales de l'année précédente, des réserves extérieures brutes couvrant au moins trois mois d'importations, ainsi qu'une dette publique ne dépassant pas 70 % du PIB.

Or, ces mêmes rapports soulignent que très peu d'États membres respectent simultanément l'ensemble de ces exigences. Pour la Guinée, la Gambie et la Sierra Leone, la difficulté tient moins à leur volonté politique qu'à la stabilité durable de leurs indicateurs : pressions inflationnistes, besoins de financement public, vulnérabilité extérieure et dépendance à quelques secteurs clés rendent leur entrée dès 2027 incertaine sans ajustements budgétaires et monétaires rapides.

Pour Freetown comme pour Banjul, le dilemme est comparable : rejoindre rapidement une union monétaire peut faciliter les échanges régionaux et réduire les coûts de transaction. Mais une intégration mal préparée pourrait limiter la capacité des États à ajuster leur politique économique face aux chocs internes ou externes.