Cote d'Ivoire: Pascale Guéi-Ecaré (Pdte Ordre des experts-comptables) - « Notre rôle, être un pont de confiance entre l'État, les entreprises et les investisseurs »

Deux ans après sa prise de fonction, la première femme et plus jeune présidente de l'histoire de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire, Pascale Guéi-Ecaré brise ainsi le « plafond de verre » dans les métiers du chiffre. Elle dresse le premier bilan de son mandat. Réformes ambitieuses, modernisation de la profession, gouvernance financière, attractivité du métier et place des femmes dans les instances de décision : la présidente de l'OEC-CI partage sans détour les défis et les perspectives de la profession.

Votre élection a été saluée comme un tournant historique. Passée l'émotion des premiers jours, comment vit-on au quotidien ce statut de « première femme » à ce poste, et comment s'est articulée la collaboration avec vos pairs pour instaurer votre vision ?

Mon accession à la tête de l'Ordre en janvier 2024 est en effet un fait significatif pour notre profession taxée de « masculine ». Notre profession démontre ainsi qu'elle se met au-dessus des préjugés et qu'elle donne l'opportunité à tous les professionnels, quel que soit leur genre. Être la première femme à ce poste est une fierté, mais je n'ai jamais souhaité que cela devienne le sujet unique de mon mandat. Ma priorité est de démontrer, par les résultats, que la compétence et la vision n'ont pas de genre. Quant à la collaboration avec mes pairs, elle s'est construite sur la concertation.

En effet, les priorités portées par le Conseil que je préside sont le résultat de consultations de nos pairs, donc l'émanation de la volonté du plus grand nombre. Elles ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme, même s'il faut noter quelques résistances, inhérentes à toute situation de changement.

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On parle souvent de "plafond de verre" dans les métiers du chiffre. Pensez-vous que votre accession à la présidence a définitivement décomplexé les ambitions des femmes en Côte d'Ivoire, et quel message adressez-vous à celles qui aspirent à de telles responsabilités ?

Le plafond de verre existe bel et bien. Je n'emploierai pas le mot « définitivement » car le plafond de verre ne se brise pas d'un seul coup, il se fissure élection après élection, nomination après nomination. Mais je crois sincèrement que mon parcours a montré à beaucoup de consoeurs que la présidence de l'Ordre n'est plus un horizon abstrait. Mon message est simple : préparez-vous, imposez-vous par la rigueur, et n'attendez la permission de personne pour viser haut. La compétence finit toujours par s'imposer.

Réformer une institution n'est jamais un long fleuve tranquille. À quelles principales résistances ou complexités managériales avez-vous dû faire face, et comment votre équipe a-t-elle géré ces tensions ?

Je citerai entre autres, l'instauration du contrôle qualité des cabinets et des professionnels. C'est une étape importante que l'Ordre des Experts-comptables de Côte d'Ivoire a franchie depuis avril 2025. Le contrôle qualité vise à s'assurer que les cabinets d'expertise comptable et les professionnels appliquent correctement les exigences professionnelles prescrites par les textes. Il consiste en un contrôle à posteriori portant sur l'organisation du cabinet ainsi que ses dossiers.

L'une des priorités de notre Conseil était d'instaurer le contrôle qualité sous l'égide de l'Ordre pour les raisons suscitées. Les ressources étaient disponibles notamment une commission contrôle qualité qui avait rédigé un manuel de contrôle qualité diffusé à l'ensemble des membres ; et avait assuré la formation des membres et des futurs contrôleurs. En principe, tout le dispositif était en place pour débuter le contrôle qualité.

Il était impératif que les contrôles qualité débutent dans la mesure les normes internationales ISQM 1 et 2 commandaient aux cabinets de concevoir, de mettre en oeuvre et d'assurer le fonctionnement du système de gestion de la qualité des missions d'assurance ou de services connexes à compter du 15 décembre 2022. Etant membre à part entière de l'IFAC, l'Ordre des Experts-comptables de Côte d'Ivoire se devait de veiller à l'application de ces normes.

Avez-vous rencontré des obstacles dans cette missions de contrôle ?

Des consultations ont été entreprises par le Conseil pour identifier les freins à la mise en oeuvre du contrôle qualité. Les raisons étaient diverses et se résumaient: à la crainte des professionnels de subir ce contrôle pour la première fois et à l'absence de certitude des futurs contrôlés dans la transparence du processus et d'un traitement équitable.

Toutes ces réticences ont fait l'objet de traitement par une communication adaptée et des mesures appropriées pour inspirer la confiance aux membres.

Ainsi, en avril 2025, après tirage au sort supervisé par un commissaire de justice, la séquence des contrôles a été établie et les missions de contrôle qualité ont débuté. Avec des résultats au-delà des attentes du Conseil. Je suis fière de déclarer que mon cabinet a fait l'objet de contrôle qualité dès la première année.

A ce jour, le contrôle qualité se poursuit avec une mise à jour régulière de la séquence de contrôle selon la procédure précédemment décrite. Et la mise en oeuvre des mesures correctives à travers les formations et la mise à disposition d'outils.

Ce que je retiens est que toute réforme institutionnelle suscite des inquiétudes légitimes, notamment chez ceux qui craignent de perdre leurs repères. Nous avons privilégié la pédagogie et la concertation plutôt que l'autorité pure : chaque résistance a été une occasion d'expliquer le sens de notre démarche.

Si vous deviez qualifier la « méthode Pascale Guéi-Ecaré » et votre style de gouvernance en trois mots-clés, quels seraient-ils ?

Rigueur, écoute, et audace mesurée. Je m'explique : la rigueur parce que notre métier l'exige ; ensuite l'écoute parce qu'aucune décision durable ne se prend seule et enfin l'audace parce qu'il fallait parfois bousculer des habitudes anciennes pour faire avancer l'Ordre.

Vous êtes arrivée avec un programme ambitieux. Si vous deviez retenir trois réalisations majeures ou chantiers prioritaires qui ont marqué cette période, quel est leur état d'avancement aujourd'hui ?

Le programme d'actions du Conseil a été bâti selon quatre (4) axes principaux, à savoir : la visibilité et la promotion de l'Ordre ; la digitalisation ; l'unité de la profession et actions sociales ; le renforcement de la professionnalisation.

Quelles sont les actions phares menées ?

Des actions-clé ont été réalisées sur chacun de ces axes et peuvent se résumer comme suit : au titre de la visibilité et de la promotion de l'Ordre (et de ses membres) : l'instauration de la Journée Portes Ouvertes (JPO) de l'Ordre des Experts-comptables de Côte d'Ivoire. Cette activité, à t'attention du grand public et des partenaires de l'Ordre, permet aux experts-comptables de mieux se faire connaître.

Elle est ponctuée notamment par des consultations gratuites auprès des opérateurs économiques. Plus de 200 consultations gratuites ont été enregistrées au cours de la 1ère édition qui a eu lieu en novembre 2025. Ensuite, la publication du Tableau de l'Ordre dans Fraternité Matin, journal d'annonces légales, l'instauration d'un trombinoscope sur le site de l'Ordre et l'élaboration de la carte professionnelle de l'expert-comptable.

Ces actions visent à promouvoir l'expert-comptable et à lutter contre l'exercice illégal de la profession et la communication grand public sur le visa des états financiers et la réforme en cours : le visa a pour objectif d'améliorer la qualité de l'information financière produite par les opérateurs économiques ivoiriens. Une réforme a été initiée par notre Conseil pour une meilleure qualité de la prestation de la profession vis-à-vis des clients et une modernisation du processus d'émission du visa des états financiers.

Au titre de l'unité de la profession et actions sociales : l'organisation d'un voyage d'agrément au Maroc à l'occasion de la CAN 2025 ; le développement de partenariats pour bénéficier d'avantages auprès des banques et des fournisseurs de biens et services ; la réalisation de sessions d'informations sur le produit RSTI de la CNPS dans le cadre de l'assurance-retraite des professionnels indépendants que nous sommes.

Au titre du renforcement de la professionnalisation : l'instauration du contrôle qualité des cabinets et des professionnels ; la réalisation d'un calendrier annuel de formation avec une fréquence de deux formations bimodales (en présentiel et en ligne) par mois en présentiel et un accent sur les innovations et les sujets d'intérêt dans la profession ; la réalisation de séminaires-bilan sur des thèmes pertinents (visa des états financiers, lutte contre l'exercice illégal, ...) ; le lancement du dispositif de lutte contre l'exercice illégal ; l'implication de l'Ordre des Experts-comptables dans les actions gouvernementales de lutte contre le blanchiment de capitaux et la sortie de la liste grise du GAFI.

La modernisation de l'Ordre était au coeur de vos priorités. Concrètement, comment la transition digitale, la simplification des processus et l'intégration de l'intelligence artificielle ont-elles progressé au sein des cabinets ivoiriens sous votre impulsion ?

La digitalisation est un axe fort de notre mandat. La disruption opérée sur le marché du travail par le développement des technologies numériques et d'offres 100 % digitales, couplée aux progrès très rapides observés en matière d'IA et de data science, vont durablement transformer la profession d'expertise comptable. A cet effet, nous avons initié plusieurs actions de formation pour sensibiliser nos membres sur les risques et l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conduite de leurs missions. Notre conviction est que l'expert-comptable de demain ne pourra plus exercer sans maîtriser ces outils : l'IA n'est pas une menace pour la profession, c'est un levier qui nous libère des tâches répétitives pour nous recentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée.

L'action majeure réside dans le développement d'une plateforme numérique d'émission du visa des états financiers annuels. Cette plateforme a été élaborée grâce au soutien d'un bailleur de fonds et permet de sécuriser le processus d'émission du visa pour l'opérateur économique et pour l'expert-comptable. Elle est en cours de déploiement avec le soutien de notre ministère de tutelle, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget et l'aide de nos partenaires dont la Direction Générale des Impôts. Comme le déclarait Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget à la cérémonie de clôture du PAGDS 1, « la meilleure façon d'améliorer le climat des affaires est la digitalisation ». Et l'Ordre des Experts-comptables ne compte pas être en reste dans notre système économique.

Quelles actions concrètes ont été menées pour attirer les jeunes diplômés vers l'expertise comptable et l'audit ?

Au-delà des facteurs conjoncturels qui vont peser à court et moyen termes sur la performance et le niveau de rentabilité des cabinets, la profession d'expertise comptable doit faire face à une transformation bien plus radicale de son cadre d'intervention, qui devrait entraîner un changement profond du business model de nombreux cabinets sous l'effet de trois mutations majeures : la numérisation accélérée des activités comptables et le développement de l'intelligence artificielle (IA), le vieillissement de la profession nécessitant un renouvellement durable des équipes et de leurs compétences et, enfin, le renforcement des enjeux écologiques et climatiques.

L'attractivité des jeunes demeure donc un sujet majeur dans la profession comptable.

Une relation de proximité est entretenue avec les jeunes professionnels et les étudiants afin que l'attractivité des jeunes vers la profession en Côte d'Ivoire soit une réalité.

A cet effet, le Conseil de l'Ordre associe les associations d'étudiants et de jeunes professionnels à chacune de nos activités majeures. Nous avons voulu montrer aux jeunes que ce métier, loin de l'image poussiéreuse qu'on lui prête parfois, est en réalité l'un des plus stratégiques de l'économie moderne -- au coeur de la data, de la fiscalité et de la gouvernance des entreprises. Et qu'ils y ont toute leur place.

De plus, le constat est qu'il ne se passe aucune activité des jeunes sans que les professionnels ne soient sollicités pour intervenir dans des conférences, panels et fora.

Quelles réformes internes majeures avez-vous réussi à acter pour rendre l'OECCI plus agile et plus proche de ses membres ?

A notre arrivée, nous avons sensibilisé les membres sur l'intérêt de faire fonctionner les commissions statutaires et adhoc. Les résultats ont été au-delà de nos attentes : la quasi-totalité des commissions internes à l'Ordre sont fonctionnelles et arrivent à prendre en charge les sujets pertinents pour la profession. Notre Ordre et ses membres sont par conséquent bien « équipés » pour tous ces sujets, qu'il s'agisse de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorise (LBCFT), de contrôle qualité, de lutte contre l'exercice illégal, de formation professionnelle continue, d'études techniques, ...

De plus, en raison de la régularité des réunions, les confrères et consoeurs sont amenés à se retrouver au siège de l'Ordre lorsque la réunion est en présentiel. Ceci leur permet aussi de résoudre les difficultés administratives auxquelles ils sont confrontés en interagissant avec l'Administration de l'Ordre.

Tout le monde est gagnant !

Comment l'OECCI s'est-elle positionnée comme partenaire stratégique de l'État et du secteur privé dans le contexte des réformes fiscales ?

La Direction Générale des Impôts (DGI) demeure un partenaire stratégique de l'Ordre. A cet effet, nous multiplions les échanges avec l'administration fiscale (et les acteurs économiques) pour que la voix des experts-comptables soit entendue en amont des réformes, et non simplement subie en aval. L'Ordre des Experts-comptables contribue à l'élaboration de l'annexe fiscale en faisant des propositions et recommandations quant aux anciennes mesures et celles à venir.

Un cadre de concertation est également établi avec les faîtières de l'écosystème économique pour tenir compte des préoccupations des contribuables. Notre rôle est d'être un pont de confiance entre l'État, les entreprises et les investisseurs.

Quelles initiatives concrètes l'Ordre a-t-il déployées pour aider les PME et le secteur informel à se formaliser et à gagner en transparence financière ?

La formalisation des PME est un enjeu de survie pour notre économie : sans états financiers fiables, pas d'accès au crédit, et sans accès au crédit, pas de croissance. C'est un combat que nous menons avec conviction. C'est le sens de l'institution et de la réforme du visa des états financiers. Par ailleurs, à travers les consultations gratuites au cours des JPO et d'autres sollicitations du secteur privé, les professionnels de l'expertise comptable prodiguent des conseils aux PME et aux acteurs du secteur informel afin d'améliorer la qualité de l'information financière produite.

Le secteur financier est très sensible à l'accompagnement des opérateurs économiques par les experts-comptables. A preuve, une institution bancaire de la place vient de signer une convention avec l'OECCI pour accompagner les membres et leurs clients dans leurs besoins de financement.

À l'échelle de l'UEMOA et de la CEDEAO, comment la voix de l'expertise comptable ivoirienne s'est-elle fait entendre pour harmoniser les pratiques régionales ?

En novembre 2024, l'OECCI a abrité le congrès conjoint ABWA / CEDEAO à Yamoussoukro. Ce congrès a réuni les experts-comptables des quinze (15) pays de la CEDEAO et de ceux du Cameroun. D'importances communications ont été faites au cours de ce congrès avec un focus sur la durabilité, la gestion des finances publiques, la cybersécurité, la promotion de l'éthique et la lutte contre la corruption et les actions pour l'intégration économique en Afrique.

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est l'un des précurseurs du visa des états financiers dans la région de l'UEMOA et est régulièrement sollicitée pour partager son expérience afin d'impacter les autres écosystèmes de la région.

J'ai eu l'honneur de présider le Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) de janvier 2024 à Novembre 2025. Cet organe de l'UEMOA réunit les Présidents des Ordres et les Commissaires du Gouvernement de l'UEMOA. Des actions ont été menées pour redynamiser cet organe important de la profession régionale et porter des sujets d'importance pour l'ensemble des professionnels de la région.

En somme, la Côte d'Ivoire prend une part active dans les instances régionales (UEMOA, CEDEAO), en participant aux comités techniques, en contribuant à l'harmonisation du SYSCOHADA et en partageant les bonnes pratiques. Nous travaillons en réseau avec nos homologues pour promouvoir l'excellence régionale.

Quel bilan dressez-vous des actions de l'Ordre pour lutter contre l'exercice illégal de la profession ?

La lutte contre l'exercice illégal est une question de crédibilité pour toute la profession : chaque cas non traité fragilise la confiance que nous devons inspirer aux entreprises et aux institutions financières. Fort de ce constat, le Conseil de l'Ordre a entrepris plusieurs actions pour sécuriser l'exercice professionnel de ses membres : conférence de presse de sensibilisation du grand public sur ce fléau, traitement des signalements de ses membres, coopération renforcée avec les autorités judiciaires pour sanctionner les pratiques frauduleuses.

Quelle est la prochaine étape cruciale de votre feuille de route avant la fin de votre mandat ?

Les actions du programme d'actions sont en cours pour la plupart. Raison pour laquelle le Conseil de l'Ordre se propose de solliciter un second mandat, comme l'autorise nos textes, afin de faire aboutir les réformes entreprises et ouvrir de nouveaux chantiers pertinents pour la profession.

Quelle empreinte ou quel héritage structurel souhaitez-vous laisser à l'OECCI ?

Je souhaite laisser comme héritage un Ordre modernisé et respecté, doté d'une plateforme numérique pérenne, d'un dispositif de contrôle qualité pleinement opérationnel et d'un système de formation continue renforcé pour garantir la relève professionnelle.

Petite, rêviez-vous déjà de rigueur et de grands livres de comptes, ou aviez-vous un tout autre rêve d'enfant ?

Non, petite je n'imaginais pas forcément les grands livres ; je rêvais plutôt d'un métier où la rigueur et l'excellence étaient les maîtres-mot parce qu'ayant été le socle de mon éducation. C'est donc sans surprise que j'ai embrassé la profession d'expert-comptable qui allie bien rigueur et excellence.

À quoi ressemble le premier quart d'heure de votre journée, avant que le tourbillon des chiffres et des responsabilités ne commence ?

Mon premier quart d'heure : un moment de prière et de méditation pour avoir l'inspiration nécessaire pour mener mes activités de la journée.

Quel est votre « refuge » ou votre secret pour décompresser après une longue semaine ?

Mon refuge demeure ma famille et la prière. La semaine terminée, je me ressource par la prière et des bons moments passés avec les miens.

Si vous étiez un plat ivoirien, ce serait lequel ?

Sans hésiter, l'alloco : il me ressemble par son goût affirmé.

Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de Pascale Guéi-Ecaré, tout simplement ?

J'aimerais qu'on retienne de moi une femme de conviction, qui sert sa profession avec sincérité, qui sait écouter autant que décider, et souhaite laisser l'Ordre plus fort qu'elle ne l'a trouvé.

Pour conclure, quel message fort souhaitez-vous adresser aux acteurs économiques, aux investisseurs et aux institutions financières ?

Aux acteurs économiques et financiers : faites confiance aux experts-comptables ivoiriens. Nous sommes formés, outillés et engagés selon des standards internationaux. Notre rigueur est un gage de sécurité pour vos investissements en Côte d'Ivoire.