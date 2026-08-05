Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la sécurité routière - La Direction régionale des Transports du Béré sensibilise les grandes compagnies de voyage

La 43e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière (Snsr) a été officiellement lancée, le lundi 3 août 2026, à Mankono, par la Direction régionale des Transports et des Affaires maritimes du Béré.

Organisée autour du thème « Ensemble, disons non à la surcharge et au surnombre », cette campagne, selon une publication du ministère, a pour objectif de sensibiliser les professionnels du transport ainsi que les usagers de la route aux risques liés à la surcharge des véhicules et au surnombre de passagers.

Les activités ont débuté tôt dans la matinée, avant les premiers départs, dans les gares d'Abass Transport et de la Cte, deux importantes compagnies de transport de voyageurs de la ville.

Sous la conduite du directeur régional, Coulibaly Souleymane, l'opération a mobilisé une équipe composée de quatre agents de la Direction régionale des Transports et des Affaires maritimes (Drtam) et de trois agents de la Direction régionale de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle.

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Cette campagne de sensibilisation s'est adressée aux gestionnaires de gares, aux conducteurs, aux convoyeurs, aux bagagistes ainsi qu'aux passagers.

Au cours des échanges, les équipes ont insisté sur les dangers que représentent la surcharge et le surnombre en matière d'accidents de la circulation. Elles ont également exhorté les conducteurs à s'assurer du bon état mécanique de leurs véhicules avant chaque départ.

Évoquant l'accident impliquant un car de la compagnie Diarra Transport, qui transportait un nombre excessif de passagers et a fait plusieurs victimes, Coulibaly Souleymane a souligné que « ce sont des drames qui n'honorent ni le secteur des transports ni le ministère dans son ensemble ».

Les différents acteurs rencontrés ont salué cette initiative et se sont engagés à relayer davantage les messages de sensibilisation auprès des usagers.

Le lancement de cette 43e édition de la Snsr ouvre ainsi une semaine d'actions de sensibilisation qui se poursuivront dans les gares routières et le long des principaux corridors de la région du Béré.