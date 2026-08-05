Afrique de l'Ouest: Renforcement des chaînes de valeurs alimentaires en Afrique de l'Ouest - La Bidc et Coris Holding signent un accord de financement de 80 millions d'euros

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et Coris Holding ont signé, le jeudi 30 juillet 2026, à Lomé, au Togo, un accord de financement de 80 millions d'euros destiné à renforcer le financement du secteur productif en Afrique de l'Ouest.

L'accord a été signé par le président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, et le directeur général de Coris Holding, Diakarya Ouattara, en présence de plusieurs responsables des deux institutions.

Ce financement permettra à Coris Holding de soutenir des projets et des activités tout au long des chaînes de valeur de l'alimentation, de l'énergie et de l'agriculture, contribuant ainsi au développement économique durable de la sous-région.

En effet, grâce à son réseau bancaire, le groupe joue un rôle de premier plan dans le financement des économies des pays où il est présent, notamment en faveur des entreprises, des Pme et des petites et moyennes industries (Pmi).

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Cette ligne de crédit renforcera les capacités de refinancement et d'octroi de prêts des filiales bancaires du groupe, leur permettant d'accroître leur soutien au secteur productif, à la création de valeur, à la génération d'emplois et à une croissance économique plus inclusive.

Le président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a souligné que cette opération va au-delà d'un simple mécanisme de financement, car elle traduit la confiance mutuelle des deux partenaires dans les institutions africaines ainsi que leur engagement à renforcer le secteur privé en tant que moteur de la transformation économique en Afrique de l'Ouest.

À l'en croire, grâce à ce partenariat, la Bidc élargit l'accès aux financements à long terme pour les Pme et les secteurs productifs, contribuant ainsi à l'intégration régionale, à la création d'emplois et à une prospérité durable.

Pour Diakarya Ouattara, ce partenariat permettra à son institution d'approfondir sa contribution au financement des économies ouest-africaines. Il a expliqué, en outre, que cette ligne de crédit renforcera la capacité des filiales du groupe à accompagner les entreprises et les acteurs économiques créateurs de valeur et porteurs d'une croissance durable dans l'ensemble de la région.

À noter que, à travers cette initiative, la Bidc réaffirme son rôle de catalyseur du financement du secteur privé régional en mobilisant des ressources au profit d'investissements à fort impact économique et social.

En effet, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la stratégie GRO (Croissance, Résilience et Optimisation) de la banque, qui vise à accélérer une croissance régionale résiliente, inclusive et durable grâce à un soutien accru aux secteurs productifs et aux principaux acteurs économiques favorisant l'intégration régionale.