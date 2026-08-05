Cote d'Ivoire: Gastronomie, danse, habillement - La 3e édition du Brunch baoulé invite à retourner aux sources

Un festival pour célébrer et sauvegarder les différentes composantes du patrimoine culturel baoulé se tiendra le 15 août, à Cocody M'Badon, sur le thème : « Le retour aux sources ».

L'annonce de cet événement, dénommé Brunch Baoulé, a été faite le 30 juillet, au cours d'une conférence de presse, à Cocody Angré. Pour cette 3e édition, la promotrice, Christiane Houssou, par ailleurs, directrice de Amlan Sika Production, annonce des innovations.

Au-delà de son caractère festif et gastronomique, ce rendez-vous entend offrir un espace de rencontre entre les générations autour des traditions, des savoir-faire et des expressions culturelles héritées. « La sauvegarde de notre patrimoine passe aussi par la capacité des générations actuelles à expliquer et partager ses différents contours », a-t-elle déclaré.

À travers cette approche, le Brunch baoulé entend mettre en lumière la richesse et la diversité des composantes de la culture baoulé, tout en favorisant leur appropriation par les jeunes générations.

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Raison pourquoi une conférence, consacrée notamment aux sources, est prévue pour permettre aux participants de mieux comprendre les fondements de cette identité culturelle. Christiane Houssou a rappelé qu'après avoir accueilli mille festivaliers lors de la première édition et 1 300 lors de la deuxième, la rencontre vise 2 000 participants cette année.

Pour le conférencier, Claude Tamo, la valorisation de la culture baoulé ne doit pas être interprétée comme une démarche de repli communautaire.

Elle participe de l'enrichissement du patrimoine culturel ivoirien, lorsqu'elle permet de mieux faire connaître une histoire, des traditions et des savoir-faire. Il indique qu'elle s'inscrit également dans une dynamique d'ouverture et de dialogue culturel.

« Le Brunch baoulé n'est pas un sectarisme ethnique, mais c'est l'affirmation d'une grande culture, voire d'une civilisation. Cette affirmation, il faut que nous la portions », a-t-il souligné.