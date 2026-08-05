Ile Maurice: L'ex-ASP Rajcoomar Seewoo de nouveau arrêté

5 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé, hier, à l'arrestation de l'ancien Assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo (photo), 54 ans, et de l'inspecteur Ranjeet Deoojee, 46 ans, affecté à l'ex-«SSU Special Cell». Les deux hommes ont été interrogés «under warning» dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée et blanchiment d'argent, en vertu de l'article 22 de la «FCC Act 2023».

 L'inspecteur Ranjeet Deoojee, de l'ex-«SSU Special Cell», interpellé aussi

L'affaire porte sur une perquisition effectuée le 30 mars 2024 au domicile d'un habitant de Vallée-des-Prêtres, au cours de laquelle une importante somme d'argent avait été découverte. Selon la FCC, les investigations tendent à démontrer que les procédures encadrant la saisie, le transport, la mise sous scellés et la conservation de cet argent n'auraient pas été respectées.

Les enquêteurs soupçonnent les deux officiers d'avoir abusé des pouvoirs que leur conférait le mandat de perquisition afin d'obtenir un avantage financier indu. Rajcoomar Seewoo avait déjà été arrêté en août 2025 dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de «reward money».

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