Ile Maurice: Un homme poignardé mortellement, un adolescent de 14 ans arrêté

Un homme de 54 ans a succombé à ses blessures après avoir été poignardé à l'abdomen lors d'une altercation survenue mardi soir à Poudre-d'Or. Le principal suspect, un adolescent de 14 ans, a été arrêté quelques heures plus tard par la police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont produits aux alentours de 19 h 30. La victime, un pêcheur domicilié dans la région, aurait été blessée au cours d'une discussion qui a dégénéré. Le suspect aurait ensuite pris la fuite.

Transporté dans un premier temps à la Mediclinic de Goodlands par des proches, le quinquagénaire a ensuite été transféré par les services du SAMU à l'hôpital SSRN pour des soins spécialisés. Malgré les efforts du personnel médical, son décès a été constaté à 22 h 17 par le médecin de service. Une autopsie a été demandée afin de déterminer la cause exacte du décès.

À la suite d'informations recueillies par les enquêteurs, des éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) du Nord et de la CID de Piton se sont rendus dans un quartier de Goodlands où ils ont procédé à l'arrestation du suspect présumé.

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Accompagné de sa mère lors de son interrogatoire, le mineur aurait remis volontairement aux policiers les vêtements qu'il portait au moment des faits. Ceux-ci ont été saisis en vue d'analyses médico-légales.

Le jeune suspect a également indiqué l'emplacement du couteau qu'il reconnaît avoir utilisé lors de l'agression. L'arme a été récupérée par la police et placée sous scellés pour des examens scientifiques.

À l'issue de son interrogatoire, le mineur a été placé en détention au centre de détention de Petite-Rivière. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.