Madagascar: Anosizato - Six hommes séquestrent deux entrepreneurs indiens

5 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux entrepreneurs indiens ont été séquestrés dans la nuit du 31 juillet dans un atelier situé à Anosizato Atsinanana. Selon la Police nationale, six individus les ont retenus contre leur gré et menacés. L'une des victimes avait déjà été frappée et présentait une blessure à la tête. L'épouse de l'un des deux hommes a alerté les forces de l'ordre.

L'Unité d'intervention rapide de Tsaralalana et les éléments du commissariat de la Sécurité publique de Mahamasina sont immédiatement intervenus. Les deux entrepreneurs, spécialisés dans la fabrication de pâtes alimentaires, ont pu être libérés, tandis que les six ravisseurs présumés ont été arrêtés sur place.

Ils ont été conduits au commissariat du cinquième arrondissement de Mahamasina pour la poursuite de l'enquête et la présentation du dossier au parquet.

La Police nationale affirme qu'elle ne tolérera aucun acte criminel susceptible de mettre en danger des vies ou de porter atteinte à la sécurité publique. Elle encourage également la population à signaler rapidement tout comportement suspect.

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