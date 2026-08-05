Madagascar: Mahajanga - Nouvelles tensions entre les migrants et les pêcheurs

Le bras de fer se poursuit entre les pêcheurs traditionnels d'Ambalamanga et ceux venus d'Ampasindava. La semaine dernière, les premiers ont dénoncé l'utilisation, par les pêcheurs d'Ampasindava, de filets jugés non autorisés et leur ont demandé de cesser leurs activités. En réaction, ces derniers se sont rassemblés en nombre, lundi, à Aranta, pour une démonstration de force. Ils affirment qu'ils ne quitteront pas les lieux et qu'ils poursuivront leurs activités de pêche dans la zone.

La maison du sojabe des migrants qui utilisent les filets « kôky be » a failli être incendiée par des inconnus. Un affrontement est à craindre si les autorités ne prennent pas rapidement des mesures. « La mer n'appartient à personne. Tout le monde peut y pêcher. Nos filets peuvent être contrôlés pour vérifier leur conformité aux normes. Nous appelons les responsables de la pêche à venir les inspecter. Nous utilisons des filets à mailles de 15», a expliqué le porte-parole des pêcheurs.

Travail

Des femmes membres du groupe des « kôky be » ont également souligné que la présence des pêcheurs venus d'ailleurs procure du travail aux commerçantes d'Aranta.

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« Leur présence procure du travail aux commerçants d'Ambalamanga et d'Ambalahonko. Nous, les femmes des groupes be kapila et d'Aranta, sommes satisfaites de la situation, car nous avons pu créer de petites activités.

Nous nous partageons les poissons collectés par les kôky be, ce qui permet à tout le monde de travailler.

Même nos jeunes enfants sont initiés à cette activité pendant les vacances. Il s'agit d'un métier transmis de génération en génération, que nous leur apprenons dès maintenant. Pourquoi veut-on nous chasser de Mahajanga alors que les pêcheurs venus de Mahajamba, d'Ambalamanga, de Sotema et de Bonamaro se rendent chez nous, à Ampasindava ? Ils utilisent des filets de 3 000 à 4 000 km, mais nous ne les avons jamais empêchés d'exercer leur activité. Ils ne nous vendent même pas leurs poissons, alors qu'ici, nous partageons nos productions », a déclaré une commerçante.

« Tsy miala kôky be » pouvait-on lire sur les banderoles déployées lors de la manifestation à Aranta.