Angola: Le volume des transactions à la BODIVA atteint 494,72 milliards de kwanzas en juin

Luanda — Le volume des transactions à la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) s'est élevé à 494,72 milliards de kwanzas en juin de cette année, ce qui représente une croissance de 9,37 % et une variation annuelle positive de 9,98 %.

Selon un rapport de la Commission du marché des capitaux (CMC) consulté ce mardi par l'ANGOP, le nombre d'opérations réalisées au cours de cette période s'est établi à 4 132, soit une baisse mensuelle de 0,96 %, malgré une hausse de 69,69 % en glissement annuel.

Le rapport note que la croissance du montant négocié est essentiellement due à la performance du marché des opérations de pension (repo), qui a enregistré une hausse de 84,00 % par rapport au mois précédent, portée par l'intensification de la gestion de trésorerie interbancaire.

Il souligne que les obligations du Trésor non indexées (OT-NR) ont représenté la plus grande part des transactions sur le marché réglementé, soit 83,74 % du volume total, pour une valeur de 414,30 milliards de kwanzas.

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Les obligations du Trésor libellées en monnaies étrangères (OT-ME) arrivent ensuite avec 15,22 %, soit 72,32 milliards de kwanzas.

Parmi les intermédiaires de négociation de la BODIVA, ÁUREA a été l'acteur le plus représentatif côté achat (20,32 %) en juin, suivi par HCPS côté vente (27,27 %).

La CMC indique que 76,84 % des transactions sur instruments financiers ont été réalisées par des investisseurs institutionnels, les 23,16 % restants l'étant par des investisseurs non institutionnels.

Par rapport au mois précédent, le rapport révèle une diminution de la participation des investisseurs non institutionnels.

Le secteur bancaire en tête des échanges

Le secteur bancaire a dominé les échanges au cours de cette période, tant à l'achat qu'à la vente, avec des parts respectives de 46,03 % et 76,42 %.

Concernant les achats, les fonds d'investissement se sont également distingués avec une part de 22,76 %, tandis que pour les ventes, l'Unité de gestion de la dette publique (UGD) a représenté 12,49 % du volume.

Au cours de la période analysée, 1 851 investisseurs ont participé aux échanges, soit une hausse de 20,66 % par rapport au nombre d'investisseurs du mois précédent. Parmi eux, 87,15 % étaient des particuliers et 12,85 % des entreprises ou institutions.

Par ailleurs, 87,80 % des transactions sur les marchés de la BODIVA en juin ont eu lieu sur le marché de gré à gré (hors bourse), contre 12,20 % sur le marché boursier officiel.

En outre, sur le marché de gré à gré, 50,64 % des achats ont été réalisés par le secteur bancaire et 49,36 % par d'autres secteurs.

Sur le marché des actions, le secteur bancaire a représenté 12,84 % des échanges, les 87,16 % restants étant le fait d'autres secteurs.

La capitalisation boursière s'est établie à 4 091,37 milliards de kwanzas, soit une baisse de 3,96 % par rapport au mois précédent.

Le rapport explique que cette tendance est essentiellement due à la dépréciation des actions de quatre des cinq sociétés cotées, à l'exception de la BODIVA.