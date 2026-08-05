Angola: Handball/U18 - Le pays décroche sa première victoire au Mondial féminin

4 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'Angola a remporté ce mardi sa première victoire au Championnat du monde de handball féminin U18, qui se déroule en Roumanie, en battant l'Algérie 31 à 18 lors d'un match du groupe 4 pour le classement des places 17 à 32.

Les Angolaises menaient déjà 13-10 à la mi-temps de cette rencontre, au cours de laquelle la gardienne de l'équipe nationale, Anália Bezerra, a été élue MVP.

Lundi, toujours dans le cadre des matchs de classement, les Angolaises, entraînées par Catia dos Santos, s'étaient inclinées 26-33 face à la Serbie.

Lors de la phase préliminaire, l'Angola n'avait enregistré que des défaites : 11-33 contre la Slovaquie, 19-39 face au Japon et 21-37 face au Brésil.

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