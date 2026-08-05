Afrique: Handball - Petro de Luanda remporte la Coupe d'Angola chez les dames

Luanda — Le Petro de Luanda a remporté mardi la Coupe d'Angola de handball senior féminin en s'imposant en finale face au Primeiro d'Agosto sur le score de 30 à 23.

Disputée au pavillon principal de Cidadela, la rencontre a été largement dominée par les « Tricolores », qui menaient déjà 16 à 7 à la mi-temps. La capitaine de Petro, Vilma Nenganga, a été désignée meilleure joueuse (MVP) de la finale après avoir inscrit 13 buts.

Les deux équipes se retrouvaient cinq jours seulement après leur précédente confrontation. Cette fois, le Petro de Luanda a pris le contrôle de la rencontre dès les trente premières minutes.

Au retour des vestiaires, le 1º d'Agosto a profité de plusieurs erreurs de son adversaire pour réduire l'écart, provoquant le mécontentement de l'entraîneur de Petro, Luís Chaves, qui a demandé un temps mort à cinq minutes de la fin afin de réorganiser son équipe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la reprise, les « Tricolores » ont retrouvé leur efficacité, accélérant les transitions offensives tout en s'appuyant sur un bloc défensif compact qui a considérablement réduit les espaces des « Rouge-Noirs ».

Grâce à cette victoire, le Petro de Luanda décroche son troisième trophée de la saison, après avoir remporté le Championnat national et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, disputée à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Ce nouveau sacre porte à quinze le nombre de Coupes d'Angola remportées par le Petro de Luanda, qui récupère ainsi un trophée détenu jusque-là par le Primeiro d'Agosto.