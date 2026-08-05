Angola: Ouverture de la saison nationale de chasse dans la province de Huíla

Gambos — La saison nationale de chasse 2026 a été officiellement ouverte ce mardi à la ferme Boi Verde, située dans la vallée de Chimbolelo, dans la municipalité de Gambos, province de Huíla, par le secrétaire d'État aux Forêts, João Bartolomeu da Cunha.

La campagne est exclusivement autorisée dans les réserves privées de faune sauvage dûment agréées par le ministère de l'Agriculture et des Forêts.

À cette occasion, le secrétaire d'État a insisté sur la nécessité d'une chasse strictement réglementée, afin qu'elle constitue un véritable instrument de conservation de la biodiversité et de valorisation durable des ressources naturelles.

Placée sous le thème « Une chasse réglementée, voie de préservation des ressources naturelles pour les générations futures », la campagne se déroulera jusqu'au 31 décembre prochain. Selon le responsable, cette initiative revêt une importance particulière en raison de la richesse des écosystèmes de la région, de la diversité de sa faune et de son fort potentiel pour le développement d'activités économiques durables liées à la conservation de la nature.

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Il a souligné que l'ouverture de la saison cynégétique va bien au-delà du lancement d'un simple calendrier de chasse. Elle incarne une nouvelle approche de la gestion des ressources fauniques nationales, fondée sur la conservation, la rigueur scientifique et technique, la responsabilité des opérateurs ainsi que l'exploitation durable du patrimoine naturel.

Le dirigeant a rappelé que la faune sauvage constitue l'une des plus grandes richesses de l'Angola, en raison de son rôle essentiel dans l'équilibre écologique, de sa valeur patrimoniale et scientifique, de son potentiel touristique, ainsi que des perspectives de développement économique qu'elle offre aux communautés vivant dans les zones concernées.

Selon lui, la conservation doit s'accompagner de modèles capables de promouvoir la valorisation économique de la faune sans compromettre la préservation des espèces, afin de garantir que ces ressources profitent également aux générations futures.

Dans cette perspective, João Bartolomeu da Cunha a mis en avant le « rôle stratégique » des exploitations d'élevage intégrant des animaux sauvages, qu'il a présentées comme des unités dédiées à la reproduction, à la gestion, à la conservation et à la valorisation économique de la faune, favorisant ainsi une activité cynégétique organisée et durable.

Il a également indiqué que la chasse, lorsqu'elle repose sur des connaissances scientifiques et est soumise à des mécanismes rigoureux de contrôle, constitue un instrument efficace de gestion durable de la faune sauvage.

Cette approche, a-t-il ajouté, permet d'assurer une exploitation équilibrée des ressources fauniques, conciliant les retombées économiques de l'activité avec la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

Enfin, le secrétaire d'État a précisé que la consolidation de cette nouvelle étape résulte d'une coopération étroite entre le ministère de l'Agriculture et des Forêts, par l'intermédiaire de la Direction nationale des Forêts et des organes spécialisés de l'État, les opérateurs privés, les associations du secteur ainsi que les partenaires nationaux et internationaux.