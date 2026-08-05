Angola: Boxe - Noel Conde s'impose par arrêt de l'arbitre à l'ouverture du Championnat national

Luanda — Le boxeur de l'Interclube, Noel Conde, s'est qualifié mardi pour le tour préliminaire des quarts de finale du Championnat national senior de boxe, chez les hommes et les dames, en battant Abias Catongole, de la sélection de Huambo, par RSC (Referee Stops Contest - arrêt de l'arbitre) au deuxième round.

Le combat, disputé au pavillon annexe de la Cité des Sports de Cidadela, à Luanda, a été largement dominé par le pugiliste de l'Interclube dès les premiers échanges. Devant la nette supériorité de Noel Conde, l'arbitre a interrompu le combat au deuxième round, jugeant qu'Abias Catongole n'était plus en mesure de poursuivre.

Trente-neuf combats ont été disputés lors de cette première journée de compétition. Parmi les résultats marquants figure également la victoire de João Muanza, de l'ENDE de Lobito, qui s'est imposé par KO dès le premier round face à Martins Sequele, du Jomicopa.

Carlos Cachambalala, de Juventude de Kilamba, s'est lui aussi distingué en ne mettant qu'un seul round pour venir à bout de Francisco Xavier, de la sélection de Cabinda, par RSC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de cette même journée, Emanuel Victor, du Clube Leopardo, a validé sa qualification pour le tour suivant en dominant João Manuel, du Leopardo de Kilamba Kiaxi.

De son côté, Fernando Muleki, du FADA Clube, a également obtenu son billet pour la phase suivante en s'imposant face à José Sampaio, de la sélection de Cuanza Sul, par RSC au deuxième round.

Le Championnat national senior de boxe réunit 195 athlètes représentant 45 clubs issus de 11 provinces, à savoir Luanda, Icolo e Bengo, Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, Moxico, Namibe, Cuanza Sul, Lunda Sul et Zaire.