Angola: Jiu-jitsu - Le pays décroche une médaille d'argent aux Championnats du monde

Luanda — L'Angola a remporté mardi sa deuxième médaille aux Championnats du monde de jiu-jitsu, qui se déroulent à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Cette performance a été réalisée par William Bráulio, de la Z1 Academy, engagé dans la catégorie des moins de 18 ans (-77 kg), en Ne-Waza.

Auteur d'un parcours de haut niveau technique, l'athlète angolais a successivement dominé plusieurs adversaires pour décrocher sa qualification pour la finale.

Lors du combat décisif, William Bráulio s'est incliné face au Russe Blium Otto à l'issue d'un affrontement très disputé, remportant ainsi la médaille d'argent pour l'Angola.

La première médaille angolaise avait été obtenue dimanche par Heliane Caio, qui a décroché le bronze en Ne-Waza dans la catégorie des plus de 70 kg.

Ce résultat confirme la progression du jiu-jitsu angolais sur la scène internationale.