Afrique: Palmarès de la Coupe d'Angola de handball féminin

4 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — Le Petro de Luanda a remporté mardi la 26e édition de la Coupe d'Angola de handball senior féminin en battant le 1º d'Agosto sur le score de 30 à 23, lors de la finale disputée au pavillon de Cidadela.

Palmarès

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2009 - Compétition non disputée

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2018 - 1º d'Agosto

2019 - Petro de Luanda

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2022 - 1º d'Agosto

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2026 - Petro de Luanda

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