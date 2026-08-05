Afrique: Palmarès de la Coupe d'Angola de handball féminin

Luanda — Le Petro de Luanda a remporté mardi la 26e édition de la Coupe d'Angola de handball senior féminin en battant le 1º d'Agosto sur le score de 30 à 23, lors de la finale disputée au pavillon de Cidadela.
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