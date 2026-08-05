Algérie: Le Premier ministre inaugure à Alger une usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires

5 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a procédé, mercredi à Alger, à la mise en service d'une usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires.

Lors de la cérémonie d'inauguration, M. Ghrieb était accompagné d'une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l'Industrie, Yahia Bachir, du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, ainsi que de plusieurs responsables et opérateurs économiques.

L'inauguration de cette usine située dans la zone industrielle de Reghaïa, intervient en application des instructions du président de la République visant à valoriser les biens récupérés dans le cadre des affaires de corruption, à les réintégrer dans le circuit économique national et à les transformer en projets productifs à rentabilité économique, contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée, à la génération d'emplois et au soutien de l'investissement national.

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Relevant de la Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), cette usine est appelée à renforcer les capacités de production nationales, à contribuer à la satisfaction des besoins du marché local, à réduire la facture des importations et à ouvrir des perspectives d'exportation vers les marchés extérieurs.

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