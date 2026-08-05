Congo-Brazzaville: La BAD engagée à accompagner le pays dans la structuration de projets d'électricité

A la tête d'une délégation, l'administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Régis Lakoue Derant, a été reçu le 4 août à Brazzaville par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua. Il a réaffirmé l'engagement de l'institution financière à accompagner le Congo dans la préparation de projets d'électricité, notamment sur le volet mobilisation des financements.

Les discussions entre la partie congolaise et la BAD ont porté sur les priorités du secteur de l'énergie, les études de faisabilité en cours et les réformes nécessaires pour rendre les futurs projets attractifs pour les investisseurs. Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue leur coopération, tout en faisant le point sur les études en cours destinées à préparer de nouveaux projets dans le domaine de l'électricité.

D'après Régis Lakoue Derant, l'énergie demeure un levier essentiel du développement économique. « Nous avons échangé avec le ministre sur les priorités actuelles du Congo en matière d'énergie. L'énergie est fondamentale pour le développement d'un pays, son industrialisation et la diversification de son économie », a-t-il déclaré. Il s'agit de mettre en oeuvre des actions prioritaires afin de permettre au secteur énergétique congolais de répondre durablement aux besoins de la population et du secteur privé. Ces priorités concernent le renforcement des capacités de production, l'amélioration des réseaux de transport et de distribution, la commercialisation de l'électricité ainsi que la gouvernance du secteur.

L'émissaire de la BAD a insisté sur l'amélioration de la gouvernance qui constitue une condition indispensable à la performance de ce secteur vital. « Sans amélioration de la gouvernance, nous ne pourrons pas avoir de performance au niveau du secteur de l'énergie », a-t-il martelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a également permis de faire le point sur les interventions actuelles de la BAD au Congo. Contrairement aux investissements directs dans des infrastructures, l'institution finance plusieurs études techniques et de faisabilité destinées à préparer les futurs projets. « Ce que nous finançons aujourd'hui, ce sont principalement des études pour de futurs projets. Elles permettront de structurer des projets bancables susceptibles d'être financés aussi bien par les bailleurs de fonds que par les investisseurs privés », a expliqué Régis Lakoue Derant.

Ces études visent à identifier et à préparer des projets capables d'accroître durablement la capacité de production d'électricité du pays, tout en répondant aux exigences des partenaires techniques et financiers. Les deux parties se sont accordées sur la poursuite de leur collaboration afin de renforcer l'accompagnement de la BAD dans un secteur considéré comme stratégique pour le développement économique et social du Congo.

Dans cette même dynamique, rappelons que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a reçu, peu avant l'équipe de la BAD, le directeur général sortant d'ENI Congo, Andrea Barberi, accompagné de son successeur. Partenaire stratégique du Congo dans le secteur de l'énergie, ENI Congo contribue à l'approvisionnement du pays en électricité grâce à sa centrale à gaz, tout en poursuivant le développement de plusieurs autres projets énergétiques.