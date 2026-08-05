Afrique Centrale: Cémac - Le nouvel agenda communautaire soumis à Denis Sassou N'Guesso

Le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), Baltasar Engonga Edjo'o, a été reçu, le 4 août à Brazzaville, par le chef de l'État congolais et président en exercice de la Cémac, Denis Sassou N'Guesso. Il est venu lui présenter la feuille de route des actions prioritaires que la Commission entend mettre en oeuvre afin d'accélérer l'intégration sous-régionale, incluant les défis économiques, sanitaires et sécuritaires auxquels fait face l'espace communautaire.

La rencontre entre Denis Sassou N'Guesso et Baltasar Engonga Edjo'o s'inscrit dans le cadre des concertations régulières des autorités congolaises avec les institutions communautaires visant à renforcer la coopération en faveur de l'intégration sous-régionale. Au cours de l'entretien, Baltasar Engonga Edjo'o a présenté au chef de l'État congolais un nouvel agenda communautaire, conçu comme une feuille de route des actions prioritaires que la Commission compte réaliser durant la présidence congolaise de la Cémac.

Le nouvel agenda couvre notamment les réformes communautaires en matière de libre circulation des personnes et des biens ainsi que le développement « plus harmonieux » de l'espace sous-régional. « L'entretien que je viens d'avoir avec le président en exercice de la Cémac, Denis Sassou N'Guesso, c'était pour lui présenter les actions que la Commission peut réaliser sous sa mandature pour pouvoir avancer avec l'intégration. C'est une espèce de feuille de route des actions prioritaires, indépendamment des autres initiatives qui pourront émerger en cours de mandat », a expliqué Baltasar Engonga Edjo'o.

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Le président de la Commission a souligné que malgré un contexte marqué par des contraintes économiques, sociales et politiques, les institutions communautaires poursuivent normalement leurs missions. Selon lui, la capacité d'adaptation de la Cémac demeure essentielle pour répondre aux nouveaux défis auxquels la sous-région est confrontée. « Nous sommes confrontés à la problématique de la pandémie d'Ebola. La Cémac entend également apporter sa contribution à la gestion de cette crise. J'ai signé une convention avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale afin de permettre le déblocage des financements sollicités par le ministère de la Santé, en vue de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir la propagation de cette pandémie », a assuré le président de la Commission de la Cémac.