Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa déterminé à matérialiser la refondation du Territoire national !

Le Salon rouge de l'immeuble du Gouvernement, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre hier, mardi 4 août 2026, à la tenue d'une importante cérémonie marquant le lancement officiel de l'atelier sur l'Aménagement intégré du territoire national. Lancée, au nom de la Première Ministre Judith Suminwa, par le VPM en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, cette session de deux jours réunit technocrates, décideurs et acteurs de la société civile afin de repenser l'occupation du sol congolais non plus comme une juxtaposition de provinces isolées, mais comme un réseau macro-économique interdépendant, garantissant la sécurité nationale et la fluidité de la gestion publique face aux défis contemporains.

Vent du renouveau à l'Aménagement du Territoire

Peu avant le discours d'ouverture officiel, le Ministre de l'Aménagement du territoire, Dr. Jean-Lucien Bussa Tongba, a livré une démonstration poignante des principaux enjeux de son secteur, posant les jalons conceptuels de cette rencontre inédite depuis la promulgation historique de la loi sur l'Aménagement du territoire en juillet 2025. Dans un langage de détermination, il a expliqué que cette activité n'est pas un simple symposium de plus, mais bien l'inauguration d'un nouveau paradigme de gouvernance où la spatialité devient le prérequis de toute action étatique. L'aménagement intégré, a-t-il insisté, avec force et persuasion, doit s'imposer comme la grammaire commune et transversale de toutes les politiques publiques. Selon, en effet, cette approche holistique a pour vocation profonde de créer des synergies intersectorielles, de cimenter la connectivité entre les provinces souvent enclavées, de sanctuariser les investissements nationaux et étrangers par une sécurité foncière accrue, et d'éradiquer les fractures territoriales criantes qui freinent l'essor national.

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« Pendant de nombreuses décennies, notre territoire a été administré davantage qu'il n'a été aménagé. Chaque secteur a évolué selon sa propre logique. Les investissements ont souvent été réalisés sans coordination spatiale. Les infrastructures n'ont pas toujours accompagné les potentiels économiques. Les espaces miniers, agricoles, forestiers, urbains ou énergétiques se sont développés sans vision commune. Le résultat est connu : conflits d'usage, duplication des investissements, déséquilibres régionaux, enclavement des provinces, faible transformation locale de nos ressources et intégration économique insuffisante. Pourtant, la République démocratique du Congo possède l'un des patrimoines territoriaux les plus importants du monde. Notre richesse ne réside pas uniquement dans nos ressources naturelles. Elle réside également dans notre espace national, dans sa diversité, dans sa complémentarité et dans sa capacité à devenir le principal moteur de notre développement. L'enjeu fondamental n'est donc plus simplement d'occuper le territoire. Il est désormais de l'organiser, de le structurer, de le connecter et de le rendre productif. Autrement dit, il s'agit de transformer notre territoire en véritable levier de création de richesse nationale », a indiqué, dans son allocution, le Ministre Jean-Lucien Bussa.

Bien plus, dans un contexte marqué par de nombreux défis climatiques, Jean-Lucien Bussa a rappelé que cette nouvelle vision spatiale est le bouclier ultime pour préserver l'inestimable capital naturel de la RDC, véritable poumon écologique mondial, tout en maximisant son exploitation rationnelle.

Convergence interministérielle inédite

L'une des réussites les plus éclatantes de cet atelier réside incontestablement dans l'adhésion massive et enthousiaste de l'appareil gouvernemental à la démarche initiée par le Docteur Jean-Lucien Bussa Tongba. Tour à tour, les Ministres en charge de l'Urbanisme et de l'habitat, des Hydrocarbures, de l'Environnement et du Développement durable, des Affaires foncières, ainsi que des Infrastructures et Travaux publics ont pris la parole, exprimant une gratitude appuyée envers leur collègue pour la mise en place de ce cadre de réflexion vital.

Lors de leurs exposés respectifs, déclinant les interactions directes entre leurs secteurs et la gestion de l'espace physique, les 8 ministres sectoriels concernés ont mis en lumière une évidence longtemps ignorée : on ne peut construire des routes, lotir des villes, exploiter du pétrole, protéger des forêts ou attribuer des concessions foncières sans une boussole d'aménagement commune. Ces membres du Gouvernement Judith Suminwa ont unanimement salué cette initiative salvatrice qui, selon eux, transcende les clivages institutionnels pour forger une administration de résultat. Cette synergie gouvernementale, véritable hymne à la transversalité, s'inscrit en droite ligne avec la vision éclairée de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la valorisation de l'espace congolais le socle incontestable de l'émergence économique et sociale de la Nation.