Sénégal: BRVM - Plus de 4 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce mardi 4 août 2026.

4 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 4 août 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré plus de 4 milliards FCFA de transactions contrairement à la séance de la veille.

La valeur des transactions opérée par les investisseurs s'est en effet élevée à 4,182 milliards de FFA contre 1,787 milliard de FCFA, soit une augmentation de 2,395 milliards de FCFA. Lors de la séance du lundi 3 août 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 2,770 milliards de FCFA. Il faut rappeler que la valeur des transactions correspond au montant total des actions et des obligations achetées et vendues par les investisseurs. Cet indicateur sert à mesurer notamment la liquidité du marché ainsi que l'intérêts des investisseurs pour le marché de la BRVM.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une légère hausse de 17,768 milliards, en passant de 18 700,365 milliards de FCFA la veille à 18 718,133 milliards de FCFA ce 4 août 2026. Celle du marché des obligations connait une baisse de 4,033 milliards, s'élevant à 12 929,599 milliards FCFA contre 12 933,632 milliards FCFA la veille.

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L'indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,09% à 485,89 points contre 485,43 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en léger repli de 0,05% à 231,33 points contre 231,45 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé plus vigoureusement de 0,93% à 178,52 points contre 176,88 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,79% à 367,98 points contre 370,92 points le lundi 3 août 2026.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,09% à 194,08 points contre 193,90 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 7 095 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 54 700 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 5,68% à 9 300 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 1 970 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 2,20% à 11 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 2 545 FCFA), ETI Togo (moins 7,25% à 64 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,66% à 3 475 FCFA), Total Energies Marketing Sénégal (moins 4,24% à 3 500 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 3,51% à 4 400 FCFA).

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