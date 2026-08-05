Tunisie: Un Conseil ministériel restreint consacré au PLF 2027

Tunis — La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé mardi un Conseil ministériel restreint (CMR) consacré aux grandes orientations du projet de loi de finances (PLF) pour l'année 2027, qui s'inscrit dans une logique de rupture avec les modes de gestion antérieurs et vise à renforcer la résilience de l'économie nationale face aux crises mondiales.

Lors de cette réunion tenue au Palais du Gouvernement à La Kasbah, Zenzri a souligné que ce projet de budget, qui constitue une étape charnière du plan de développement 2026-2030, repose sur une approche ascendante et participative. Il vise à stimuler la création de richesse par la valorisation des ressources nationales et le développement des secteurs à forte valeur ajoutée, tout en assurant un développement équitable et en renforçant la justice sociale.

La Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de rendre ce budget résilient face aux répercussions des conflits internationaux et à l'incertitude géopolitique, notamment au Moyen-Orient. L'objectif est de préserver la sécurité alimentaire, énergétique, hydrique et pharmaceutique du pays, en diversifiant le tissu économique et en soutenant les systèmes de production.

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Elle a rappelé que ce projet doit concilier viabilité financière et croissance inclusive, en mettant l'accent sur la réforme du système de santé, la transformation numérique, la restructuration des entreprises publiques et l'impulsion de l'investissement. Il s'agit également de renforcer l'équité fiscale et de favoriser l'intégration de l'économie informelle.

La Ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a présenté un exposé sur l'exécution du budget 2026, faisant état de la résilience de l'économie nationale et des acquis réalisés malgré les pressions financières. Elle a détaillé les hypothèses du PLF 2027, conçu pour renforcer la solidité des finances publiques.

En conclusion, Zenzri a insisté sur la nécessité pour ce projet de répondre aux aspirations des Tunisiens, conformément à la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, en consolidant les piliers de l'État social et en garantissant un développement équilibré.