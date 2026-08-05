Tunisie: Le festival de Boukornine célèbre le patrimoine andalou avec le spectacle « Tarik Al Malouf »

tunis — Le public du Festival international de Boukornine a assisté lundi soir à un concert dédié au patrimoine musical tunisien et au malouf andalou maghrébin, mené par l'artiste tunisien Sofiane Zaidi.

Pour ce projet, intitulé « Tarik Al Malouf » (La route du Malouf), le chanteur était entouré de l'interprète algérien Abbas Righi, figure du malouf constantinois, et du musicien et chercheur libyen Radouane Chabek.

Organisé dans le cadre de la 44e édition du festival, qui se déroule du 26 juillet au 13 août, ce concert marque le retour de Sofiane Zaidi sur la scène en plein air de Boukornine, le théâtre de ses débuts professionnels où il avait remporté le prix Boukornine d'or en 2006.

Accompagné d'un ensemble musical tuniso-algérien, Sofiane Zaidi a ouvert la soirée par une série de mouachahats et de noubas issues des modes « Houssin » et « Mazmoum », avant d'interpréter des classiques du répertoire de la défunte chanteuse tunisienne Saliha, tels que Sag Najaak Sag » et « Ardhouni Zouz Sbaya » .

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L'artiste algérien Abbas Righi a ensuite pris le relais pour interpréter des morceaux des modes « Sika » et « Rohawi », incluant le titre « Ya Nas Al Malouf » ainsi que des chants traditionnels partagés entre les répertoires de Constantine et de la Tunisie.

L'artiste a qualifié cette scène de « thermomètre » permettant d'ajuster le programme en vue des prochaines représentations.

La dernière partie de la soirée a été consacrée aux chants soufis libyens, et plus particulièrement au patrimoine de la ville de Zliten, présenté par le cheikh Radouane Chabek à travers des extraits du poème de la Burda et des chants liturgiques.

À l'issue du spectacle, Sofiane Zaidi a indiqué à l'agence TAP que ce projet avait initialement été programmé au Festival international du Malouf de Testour, avant d'en être retiré sans excuses de la part de la direction. Il a précisé que cette collaboration transmaghrébine relevait d'une initiative personnelle, menée sans le soutien d'un producteur ou d'une institution.

Le musicien a exprimé son souhait de développer ce projet pour le présenter lors de futurs événements, évoquant notamment une possible programmation au Festival de la Médina durant le prochain mois de Ramadan.