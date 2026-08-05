Tunisie: Bardo - Vol de la voiture de fonction de la déléguée municipale

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les agents du district de sécurité nationale de Khaznadar ont réussi, ce mardi, à interpeller le principal suspect dans le vol de la voiture de fonction appartenant à la gérante générale de la municipalité de Bardo. L'enquête a révélé que l'auteur du délit n'était autre que le chauffeur personnel de la responsable.

Selon les détails de l'affaire, le suspect a changé d'apparence pour passer inaperçu avant de revenir tard dans la nuit sur les lieux pour voler le véhicule et prendre la fuite. Les investigations de terrain et les recherches menées par les forces de l'ordre de Khaznadar ont permis de localiser et de saisir le véhicule en un temps record dans la région de Mnihla. Les vêtements utilisés par le suspect lors des faits, qu'il avait dissimulés dans une habitation à Oued Ellil, ont également été récupérés.

Après consultation du ministère public, ce dernier a ordonné le placement en garde à vue du suspect afin de parachever les procédures légales nécessaires avant sa comparution devant la justice.

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