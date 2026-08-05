Tunisie: A l'approche du coup d'envoi de la Ligue 1 - Vers des sanctions renforcées et une tolérance zéro de la violence

À l'approche du coup d'envoi de la saison 2026-2027 de la Ligue 1 de football, prévu les 22 et 23 août, un réunion de travail dédiée à la lutte contre la violence dans les stades s'est tenue ce mardi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, sous la présidence du ministre Sadok Mourali. La rencontre a réuni le Président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), des représentants de la Ligue nationale de football professionnel, ainsi que des hauts cadres du ministère de l'Intérieur.

D'après le communiqué officiel publié par le ministère sur ses réseaux sociaux, cette session a permis de dresser le bilan de la saison écoulée en identifiant les lacunes, défaillances et dysfonctionnements constatés, dans le but d'éviter leur réapparition.

Au cours de la réunion, un film documentaire de dix minutes produit par le ministère de l'Intérieur a été projeté. La vidéo montre des scènes particulièrement violentes d'actes de vandalisme perpétrés par deux groupes de supporters appartenant pourtant au même club. Ces affrontements ont causé d'importants dégâts matériels et des blessures graves parmi les supporters et les forces de l'ordre.

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Face à ces dérives, le ministre a insisté sur l'urgence de réviser le barème des sanctions en adoptant des mesures disciplinaires fermes et dissuasives contre tout auteur de violences ou de dégradations des biens publics. Appelant les membres du bureau fédéral et de la Ligue à assumer leurs responsabilités nationales en plaçant l'intérêt général et la sécurité publique au-dessus de toute autre considération, Sadok Mourali a préconisé la tenue immédiate d'une réunion afin de redéfinir la grille des peines.

Les sanctions envisagées devant être finalisées avant le début de la nouvelle saison iront des amendes financières et du huis clos jusqu'au retrait de points et à la relégation administrative. Le ministre a martelé que ces mesures devront être appliquées avec la plus grande rigueur pour éradiquer ce fléau qui mine le sport tunisien et freine son développement.