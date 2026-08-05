Tunisie: Sur les traces d'Hatem El Mekki, un documentaire réunit Tunis et Jakarta

Une délégation tunisienne s'est rendue à Jakarta pour rencontrer le ministre indonésien de la Culture, dans le cadre du tournage d'un film consacré à l'artiste tuniso-indonésien.

La réalisation d'un film documentaire consacré au peintre plasticien tunisien Hatem El Mekki, né en Indonésie, franchit une nouvelle étape. Le 29 juillet 2026, l'ambassadeur de Tunisie à Jakarta, Mohamed Trabelsi, a été reçu par le Dr Fadli Zon, ministre de la Culture de la République d'Indonésie, au siège du ministère, pour faire le point sur l'avancement du projet.

L'ambassadeur était accompagné d'une équipe tunisienne directement impliquée dans la production : Moez Khadraoui, directeur de production à l'Établissement de la Télévision Tunisienne, Habib Mestiri, président-directeur général de la société Étoiles Filantes Prod., productrice du film, et Sofiene Ben Farhat, chargé de la rédaction du scénario.

Les échanges ont porté sur les différentes étapes de tournage et de production du documentaire, ainsi que sur son rôle attendu dans la valorisation des liens historiques et culturels unissant la Tunisie et l'Indonésie. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de renforcement de la coopération culturelle bilatérale.