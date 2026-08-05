Sénégal: Convention DGPU/ASPT - Un partenariat pour la visibilité et l'attractivité touristique de Diamniadio

Faire de Diamniadio un lieu touristique par excellence, tant sur le plan national qu'international. Tel est l'objet de la convention de partenariat entérinée, mardi 4 août, entre la Délégation générale à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu) et l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt).

Guidées par la dynamique de promouvoir la destination de Diamniadio et celle du Lac Rose, la Délégation générale à la promotion des Pôles urbains concernés (Dgpu) et l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) ont paraphé, hier, mardi 4 août, une convention en présence du coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), Ibrahima Wade, et du maire de Bargny, Djibril Faye. Cet acte fondateur a pour but de bâtir une offre touristique intégrée pour ces deux sites phares.

D'après le délégué général de la Dgpu, Bara Diouf, ce partenariat marque une étape importante dans la construction d'une nouvelle vision du développement territorial du pays. « Diamniadio est désormais beaucoup plus qu'un pôle administratif ou économique. Ce Pôle urbain est en train de devenir une véritable vitrine du Sénégal moderne », affirme-t-il tout en s'enorgueillissant de la concentration d'infrastructures d'envergure internationale sur un même territoire.

Partant de ces atouts non négligeables, M. Diouf souligne que cette réalité ouvre des perspectives extraordinaires pour le développement d'un tourisme nouveau. « Grâce à ses infrastructures de congrès, le Pôle urbain de Diamniadio est appelé à devenir la capitale du tourisme d'affaires en Afrique de l'Ouest, une destination d'apprentissage, d'inspiration et d'investissement», indique-t-il.

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Le délégué général de la Dgpu demeure convaincu que ce partenariat avec l'Aspt permettra de renforcer la visibilité nationale et internationale de Diamniadio dans la mesure où les infrastructures seront intégrées dans les campagnes de promotion de la « Destination Sénégal », présentées lors des salons internationaux, valorisées sur les plateformes numériques et proposées aux grands organisateurs d'évènements internationaux. « Cette coopération permettra également de mieux rentabiliser les investissements publics réalisés à Diamniadio », renchérit-il. Bara Diouf souligne que l'ambition dépasse Diamniadio pour toucher également le Pôle urbain du Lac Rose, dans une démarche plus intégrée.

En tant qu'agence chargée de promouvoir le tourisme, le directeur général de l'Aspt, Adama Ndiaye, salue cette belle initiative engagée avec la Dgpu. Selon lui, quand l'aménagement et les investissements rencontrent la promotion, c'est un « cocktail maison » très louable. Outre le développement de l'évènementiel et du tourisme d'affaires, M. Ndiaye fait savoir qu'il travaille avec la Dgpu sur le branding national (l'image de la marque du Sénégal) et la mise en place d'un pavillon dans le village olympique pour exposer nos valeurs culturelles, artistiques et culinaires dans le cadre des Joj « Dakar 2026 ».

Afin de renforcer l'attractivité, le directeur général de l'Aspt juge que le potentiel seul ne suffit pas et qu'il faut le mettre en valeur par l'animation. Dans ce sens, il envisage des week-ends touristiques ou des circuits vers Diamniadio axés sur la gastronomie et l'évènementiel sportif. « Ce partenariat est stratégique : c'est une ouverture vers les territoires, les loisirs ainsi que l'animation culturelle, sportive et touristique globale », dit-il.