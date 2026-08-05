Tunisie: Sara Zaâfrani Zenzri dévoile les grandes orientations du projet de loi de finances 2027

La Cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzri, a présidé ce mardi 4 août 2026 au palais du gouvernement à La Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des orientations majeures du projet de loi de finances pour l'année 2027.

S'inscrivant dans le cadre du plan de développement 2026-2030 guidé par les directives du président de la République Kaïs Saïed, ce futur budget repose sur une approche participative. L'exécutif entend rompre avec les anciens modes de gestion des ressources publiques en privilégiant l'impératif de comptage sur soi, la création de valeur ajoutée et l'équité territoriale.

Face à un contexte géopolitique mondial volatil -- marqué par les contrecoups des conflits de 2026, la crise au Moyen-Orient et les perturbations des chaînes d'approvisionnement --, le gouvernement cherche à façonner une finance publique résiliente. La stratégie vise à prémunir l'économie nationale contre la volatilité des marchés de l'énergie et des matières premières, tout en intégrant les enjeux liés au changement climatique.

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Dans cette optique, le projet de budget 2027 s'articule autour de plusieurs axes structurants. La consolidation des sécurités stratégiques -- alimentaire, hydrique, énergétique et pharmaceutique -- constitue la pierre angulaire de cette feuille de route pour préserver la souveraineté nationale. Sur le plan social, l'État prévoit le renforcement de la protection des ménages à faibles revenus, la réforme des systèmes de santé et de protection sociale, ainsi que la restructuration globale des entreprises publiques.

L'effort portera également sur la relance de l'investissement public et privé, l'intégration du secteur informel dans le circuit formel et une plus grande équité fiscale. La création d'emplois, en particulier pour les diplômés de l'enseignement supérieur, demeure une priorité centrale, au même titre que l'accélération de la transition numérique et le développement des énergies renouvelables.

Au cours de la séance, la ministre des Finances, Mishkat Salama El Khaldi, a présenté un rapport détaillé sur l'exécution du budget 2026 et les perspectives macroéconomiques pour 2027. Elle a souligné la capacité de résistance de l'économie tunisienne malgré la montée des incertitudes internationales. En conclusion, Sara Zaâfrani Zenzri a appelé à mobiliser tous les leviers nécessaires pour que cette loi de finances réponde directement aux attentes des citoyens et consolide les piliers de l'État .