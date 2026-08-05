Sénégal: Préparation au tournoi préolympique - Les Lionnes renforcent leur effectif

Elles sont désormais 21 Lionnes à poursuivre à Dakar le stage de préparation pour le Tournoi préolympique de Mexico, prévu du 17 au 23 août 2026. En attendant l'arrivée de la capitaine Yacine Diop, Cierra Dillard, Khadija Faye et Sabou Guèye ont rejoint la tanière, renforçant ainsi l'effectif à l'approche du tournoi.

Les Lionnes du Sénégal poursuivent leur préparation au stadium Marius Ndiaye à Dakar, avec une nouvelle séance d'entraînement hier placée sous la direction du sélectionneur national Cheikh Sarr et de son staff technique. Cette séance a été marquée par l'arrivée de Khadija Faye, Cierra Dillard et Sabou Guèye. Ces dernières ont rejoint le groupe, renforçant ainsi l'effectif à l'approche du Tournoi préolympique de Mexico, prévu du 17 au 23 août 2026.

Elles sont désormais 21 Lionnes à poursuivre le stage de préparation, en attendant l'arrivée de la capitaine Yacine Diop. Selon le communiqué de la Fédération sénégalaise de basketball, le groupe continue d'intensifier sa préparation avec détermination et ambition, animé par un seul objectif : décrocher la qualification pour les Jeux olympiques.

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L'équipe nationale du Sénégal qui est logée dans le groupe B avec le Canada, le Mexique et les Philippines, est en stage de préparation depuis lundi dernier au stadium Marius Ndiaye. Les joueuses convoquées par le sélectionneur national Cheikh Sarr, livrent deux séances d'entrainement depuis le début du regroupement.

« L'équipe se dessine progressivement depuis lundi. Je pense que l'état d'engagement est là et que les filles sont en forme. D'ici samedi, on aura la possibilité de voir vraiment les 10 meilleures. C'est après le tournoi de Dakar qu'on aura les 12 joueuses sélectionnées », avait fait savoir Cheikh Sarr en conférence de presse.

À noter que 16 « Lionnes » sur les 22 joueuses convoquées avaient pris part à la première séance, marquant le lancement officiel de la préparation en vue du tournoi. Cierra Dillard, Sabou Guèye, Khadija Faye et Yacine Diop, étaient attendues depuis vendredi dernier. Concernant le forfait de Victorine Thiaw, le sélectionneur national avait vite fait appel à Ndèye Sophie Sène qui évolue en Utah State University Athletics (États-Unis), pour renforcer le groupe.

Pour rappel, les 8 équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de basketball Fiba 2026 à Berlin (Argentine, Brésil, Canada, Nouvelle-Zélande, Philippines, Sénégal et Soudan du Sud) ont été réparties en deux groupes de quatre. Les Lionnes partagent le groupe B avec le Canada, le Mexique et les Philippines. Le groupe A est composé du Brésil, de l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande et du Soudan du Sud. Les coéquipières de la meneuse Cierra Dillard devront cependant se battre pour décrocher le ticket qualificatif pour les tournois de qualification olympique féminins de la Fiba 2028.

Chaque équipe affrontera par ailleurs les autres adversaires de son groupe dans un format de championnat à la ronde. Les deux meilleures de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, et le vainqueur de la finale obtiendra son billet pour les tournois de qualification olympique prévus en février 2028. Les équipes non qualifiées à Guadalajara resteront cependant en lice pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et pourront toujours accéder aux Tournois de qualification olympique Féminin Fiba via les Coupes continentales féminines respectives de l'année prochaine.