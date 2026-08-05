Tunisie: Match amical - L'EST accrochée par le club saoudien Al Hazem SC

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a concédé le nul (2-2) face au club saoudien d'Al Hazem , ce mardi soir au stade Chedly-Zouiten, dans le cadre de ses préparatifs pour le coup d'envoi de la saison 2026-2027 de la Ligue 1 de football.

Les deux buts des Sang et Or ont été inscrits par l'international tunisien Hamza Rafia.

Il s'agit du premier faux pas des Espérantistes durant cette période intersaison. L'équipe restait en effet sur une série de trois victoires consécutives lors de ses précédents tests amicaux, face au Najm Khemiri (2-0), au Progrès de Sakiet Eddaïer (3-1) et à l'Union de Carthage (2-1).

Pour rappel, l'Espérance de Tunis démarrera la défense de son statut lors de la première journée de championnat, prévue les 22 et 23 août, avec un choc au sommet face à l'Étoile Sportive du Sahel.