Afrique: Coopération tuniso-algérienne - La STEG salue l'appui stratégique de la Sonelgaz

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Dans une lettre de remerciement et de reconnaissance adressée aux dirigeants, cadres et agents de la société algérienne « Sonelgaz », le Président-Directeur Général de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), Faycel Trifa, a salué le soutien continu apporté par l'Algérie à la Tunisie à travers l'approvisionnement en électricité au cours de la période récente.

Le PDG de la Steg a souligné que cette coopération intervient dans une conjoncture exceptionnelle, marquée par une pression sans précédent sur le réseau électrique tunisien. Cette situation résulte de la forte hausse de la demande d'énergie, combinée à des conditions météorologiques difficiles. Il a précisé que l'appui algérien a contribué à garantir la continuité du service public de l'électricité et à atténuer les impacts de cette crise.

Il a également indiqué que cette entraide illustre la profondeur des relations fraternelles et stratégiques entre la Tunisie et l'Algérie. Elle concrétise l'esprit de solidarité et de complémentarité entre les deux nations, tout en témoignant de la solidité du partenariat qui unit la STEG et Sonelgaz.

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Par ailleurs, Trifa a rendu hommage à la disponibilité permanente de Sonelgaz en matière de coordination. Il a estimé que de telles initiatives renforcent les liens existants et consacrent les valeurs d'entraide entre les deux institutions, au bénéfice des peuples tunisien et algérien.

Enfin, il a affirmé que la Tunisie aspire à poursuivre cette coopération exemplaire afin de consolider la sécurité énergétique et de raffermir les liens historiques qui unissent les deux pays frères.

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