Togo: 1000 véhicules aux enchères - L'occasion à ne pas manquer

5 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'Office Togolais des Recettes (OTR) organise, le jeudi 6 août, une vente aux enchères publiques portant sur 1 000 véhicules. Il s'agit de voitures et engins de différentes marques, saisis par la douane ou non réclamés par les importateurs, indique Le Magnan Libéré.

Les biens seront attribués au plus offrant et dernier enchérisseur. Le règlement devra être effectué immédiatement, au comptant et sur place, majoré de 12 %, avant l'enlèvement des biens acquis.

L'OTR précise qu'aucune contestation ne sera acceptée après l'adjudication, et que les acquéreurs qui ne s'acquittent pas du paiement le jour de leur achat verront leur adjudication annulée.

Ces ventes régulières permettent à l'administration fiscale et douanière de désengorger ses entrepôts, de donner une seconde vie à des marchandises qui seraient autrement perdues, et de générer des recettes pour l'État.

Pour les acheteurs, elles représentent aussi une opportunité de faire de bonnes affaires, à condition d'accepter que les biens soient vendus en l'état.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.