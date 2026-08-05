Tunisie: UNFT - Le contrat de mariage post-2011 au coeur d'une conférence pour les 70 ans du code du statut personnel

L'Union Nationale des Femmes Tunisiennes (UNFT) organise, ce vendredi 7 août 2026, une table ronde intitulée « Lecture du contrat de mariage en Tunisie après 2011 », à son siège central situé avenue Bab Bnat, à Tunis.

S'ouvrant dès 9 heures du matin, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (13 août 1956), considéré comme l'un des piliers législatifs et historiques majeurs pour la consécration des droits de la femme, l'égalité et le renforcement des acquis de la famille tunisienne.

Cet événement réunira un parterre d'universitaires, de juristes, d'acteurs des droits humains et de représentants de la société civile. Les débats porteront sur les mutations juridiques et sociales ayant affecté le concept et les pratiques du contrat de mariage dans la société tunisienne après la révolution de 2011, tout en analysant les défis actuels et les enjeux juridiques liés au Code du statut personnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque année, la Tunisie célèbre la Fête nationale de la femme le 13 août, date marquant la promulgation du Code en 1956. Ce texte fondateur a notamment aboli la polygamie, instauré le divorce judiciaire, fixé un âge minimum pour le mariage et rendu obligatoire le consentement mutuel des époux.

Fondée en 1956, l'Union Nationale des Femmes Tunisiennes est une organisation féministe et citoyenne qui oeuvre pour la préservation des acquis de la femme tunisienne, la promotion de sa participation à la vie publique ainsi que son autonomisation économique et sociale.