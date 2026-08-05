Tunisie: Poursuivi pour corruption - Saisie d'armes et de devises au domicile d'un ex-gouverneur

Les unités de sécurité de Mahdia ont découvert et saisi des armes à feu, des munitions réelles, une importante quantité de bijoux ainsi que de fortes sommes d'argent en devises étrangères au domicile d'un ancien gouverneur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des perquisitions minutieuses ont permis de mettre la main sur deux pistolets, un fusil de chasse, un lot de munitions, une quantité d'or et des liquidités financières.

Cette opération intervient alors que l'ancien haut responsable se trouve déjà en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de corruption financière et administrative commises durant son mandat à la tête d'un gouvernorat.

Les enquêteurs de l'Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et les atteintes à l'intégrité du territoire national ont été chargés de l'affaire. Ils mènent actuellement les procédures nécessaires pour déterminer l'origine de cette saisie et éclaircir les circonstances exactes de la détention de ces armes et valeurs.