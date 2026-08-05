Tunisie: Météo - Des orages attendus et une baisse des températures sur plusieurs régions

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le temps sera peu nuageux sur l'ensemble de la Tunisie ce mercredi 5 août, avant le développement, dans l'après-midi, de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord et du centre. Ces averses pourraient ensuite s'étendre à certaines zones de l'est du pays.

Les vents souffleront du secteur nord sur les régions septentrionales et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront assez forts près des côtes nord, avant de se renforcer progressivement sur le reste du littoral ainsi que dans le sud.

La mer sera agitée au nord, tandis qu'elle sera peu agitée sur les autres côtes avant de devenir progressivement houleuse.

Côté températures, une baisse est attendue sur le nord et le centre du pays. En revanche, la chaleur persistera dans les régions du sud, où les températures resteront élevées.

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