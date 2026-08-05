Tunisie: Le ministre des AE rencontre son homologue égyptien

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, en marge de sa participation à la réunion du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale pour Al-Qods, prévue mercredi à Amman.

Les deux ministres ont réaffirmé la solidité des relations entre la Tunisie et l'Égypte, mettant en avant les liens historiques unissant les deux pays et leur volonté commune de renforcer davantage leur coopération bilatérale.

Ils ont salué les résultats de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, tenue au Caire en septembre 2025, et insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre les décisions adoptées dans les délais convenus.

Les discussions ont notamment porté sur le développement des échanges économiques, commerciaux et des investissements, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans des secteurs jugés prioritaires, dont l'électricité, les énergies renouvelables, les infrastructures et la culture.

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L'entretien a également permis un échange de vues sur les principaux dossiers régionaux et internationaux.

Les deux responsables ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne, qualifiée de « cause centrale de la nation arabe », et plaidé pour la défense des droits du peuple palestinien ainsi que la préservation des lieux saints.

Ils ont, en outre, souligné l'importance d'intensifier les efforts en faveur d'une désescalade des tensions dans la région et de privilégier les solutions politiques et diplomatiques pour le règlement des crises, estimant qu'elles constituent la voie la plus à même de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux arabe et régional.

Les deux ministres ont enfin convenu de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions sécuritaires et de développement d'intérêt commun afin de consolider l'action arabe commune et de faire face aux défis actuels.