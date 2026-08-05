Tunisie: Le ministre des AE rencontre son homologue égyptien

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, en marge de sa participation à la réunion du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale pour Al-Qods, prévue mercredi à Amman.

Les deux ministres ont réaffirmé la solidité des relations entre la Tunisie et l'Égypte, mettant en avant les liens historiques unissant les deux pays et leur volonté commune de renforcer davantage leur coopération bilatérale.

Ils ont salué les résultats de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, tenue au Caire en septembre 2025, et insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre les décisions adoptées dans les délais convenus.

Les discussions ont notamment porté sur le développement des échanges économiques, commerciaux et des investissements, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans des secteurs jugés prioritaires, dont l'électricité, les énergies renouvelables, les infrastructures et la culture.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entretien a également permis un échange de vues sur les principaux dossiers régionaux et internationaux.

Les deux responsables ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne, qualifiée de « cause centrale de la nation arabe », et plaidé pour la défense des droits du peuple palestinien ainsi que la préservation des lieux saints.

Ils ont, en outre, souligné l'importance d'intensifier les efforts en faveur d'une désescalade des tensions dans la région et de privilégier les solutions politiques et diplomatiques pour le règlement des crises, estimant qu'elles constituent la voie la plus à même de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux arabe et régional.

Les deux ministres ont enfin convenu de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions sécuritaires et de développement d'intérêt commun afin de consolider l'action arabe commune et de faire face aux défis actuels.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.