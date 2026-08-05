Tunisie: Sousse - Plan d'action et travaux de maintenance pour sécuriser le domaine ferroviaire de la SNCFT

Dans le cadre du suivi de la situation environnementale sur le domaine foncier de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), une séance de travail s'est tenue au siège du gouvernorat de Sousse, sous la présidence du gouverneur de la région, Sofiene Tanfouri.

La réunion a permis d'aborder les principaux défis auxquels fait face le secteur dans la région, notamment la sécurisation des voyages, l'entretien des passages à niveau et le nettoyage des emprises ferroviaires.

À l'issue des échanges, plusieurs mesures prioritaires ont été arrêtées. Il a été décidé de poursuivre le désherbage et le curage des canaux d'évacuation des eaux de pluie, et de lancer les travaux de rénovation du mur d'enceinte de la gare de Sousse-Ville dès la fin du mois d'août 2026. Des inspecions sur le terrain et des interventions de maintenance sur les différents croisements ferroviaires se poursuivront également.

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Le gouverneur de Sousse a souligné l'importance capitale d'un entretien régulier des gares et des intersections pour préserver ce service public essentiel et soutenir le rôle du transport ferroviaire dans le développement économique et social. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une coordination étroite entre les autorités régionales, locales et la SNCFT pour mener à bien les interventions de propreté, garantir la sécurité publique et aménager les voies adjacentes.

De son côté, le directeur général de la SNCFT a indiqué que, malgré les contraintes financières et humaines auxquelles fait face la compagnie, les équipes restent mobilisées pour honorer leurs engagements et améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers.

En marge de la réunion, le gouverneur s'est rendu sur le terrain à la gare de Sousse-Ville pour inspecter l'avancement des interventions en cours, insistant sur le respect rigoureux des délais d'exécution convenus.