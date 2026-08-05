Tunisie: Raoued - Le premier terrain de mini-foot de quartier voit enfin le jour après plusieurs années de retard

Les travaux d'aménagement du premier terrain de football à sept (mini-foot) de quartier ont été lancés ce mardi à Raoued Plage. Ce projet municipal, attendu depuis plusieurs années par les riverains, représente un investissement total de 349 000 dinars, intégralement financé sur les fonds propres de la commune de Raoued. Il vise à renforcer les infrastructures sportives de proximité au profit des jeunes et des enfants.

Selon Ilhem Salami, sous-directrice de l'information à la municipalité de Raoued, le chantier s'étalera sur une durée de 95 jours. Les aménagements prévoient l'installation d'un terrain synthétique de 46 mètres sur 24 mètres, ainsi que la sécurisation du site avec un filet de protection et une clôture extérieure. Le projet intègre également un parking et une structure modulaire préfabriquée abritant un bureau et des sanitaires, sachant qu'une seconde unité doit être acquise ultérieurement.

La responsable a précisé qu'une parcelle adjacente fait actuellement l'objet d'une étude par la municipalité pour l'aménagement futur d'un terrain de basket-ball, afin de diversifier l'offre sportive locale. Une fois livré, l'équipement sera accessible gratuitement aux habitants et aux associations locales, en coordination avec le service de la jeunesse et des sports.

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De son côté, Naji Nfit, membre du conseil local de Raoued, s'est félicité de la concrétisation de ce projet longtemps au point mort. Il a souligné que cet espace permettra d'offrir un cadre sain aux jeunes de Raoued Plage pour les préserver des comportements à risque, tout en rappelant que d'autres projets suspendus dans la région restent en attente d'exécution, certains étant inscrits au plan de développement 2026-2030.