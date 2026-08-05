Tunisie: Hand - Mondial féminin U18 - La sélection tunisienne affrontera, demain, son homologue croate

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne affrontera son homologue croate, jeudi, à 14h15 (HT), dans le cadre des matchs de classement pour les places allant de la 17e à la 20e du Championnat du monde féminin de handball des moins de 18 ans, qui se déroule actuellement en Roumanie.

L'autre rencontre de cette phase de classement opposera la sélection portugaise à la sélection brésilienne à 16h30.

Vendredi, les vainqueurs des deux rencontres se disputeront la 17e place, tandis que les équipes battues s'affronteront pour la 19e place.

La sélection tunisienne a terminé la première phase des matchs de classement en tête du groupe C grâce à ses victoires face au Kazakhstan (29-26) et à l'Uruguay (23-19).

Pour rappel, la sélection tunisienne avait achevé le tour préliminaire de ce Championnat du monde à la troisième place du groupe E avec deux points, après une victoire contre le Canada (32-16) lors de la troisième journée, et deux défaites face à la Suède (19-33) lors de la deuxième journée et à la Hongrie (29-40) lors du match d'ouverture.

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